Brasileiros têm R$ 10,27 bilhões esquecidos em bancos e outras instituições

Consulta é gratuita e pode ser feita apenas pela internet

Folhapress - 10 de fevereiro de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O volume de dinheiro esquecido em bancos, consórcios, cooperativas e outras instituições financeiras voltou a avançar e alcançou R$ 10,27 bilhões, de acordo com atualização do SVR (Sistema de Valores a Receber) divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira (10).

Os recursos pertencem a 49,59 milhões de pessoas físicas e 5,03 milhões de empresas, número que também aumentou em relação ao mês anterior. Em janeiro, o total disponível para saque era de cerca de R$ 10 bilhões, distribuído entre 49,3 milhões de pessoas e 5 milhões de empresas.

A consulta é gratuita e pode ser feita exclusivamente pelo site do SVR (www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber), basta informar o CPF ou CNPJ. Caso exista valor disponível, o resgate exige uma conta Gov.br com nível prata ou ouro.

Do total ainda não retirado, R$ 7,97 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,29 bilhões a empresas. Desde a criação do programa, o Banco Central diz que já devolveu R$ 13,35 bilhões a clientes e empresas que tinham recursos parados no sistema financeiro.

Apesar do montante expressivo, os valores individuais seguem baixos para a maioria. Quase 75% dos beneficiários têm até R$ 10 a receber, enquanto cerca de 2% possuem quantias superiores a R$ 1.000.

Os bancos concentram a maior fatia dos valores esquecidos, com R$ 6,12 bilhões ainda não resgatados. Na sequência aparecem administradoras de consórcio (R$ 2,59 bilhões), cooperativas de crédito (R$ 933,9 milhões), instituições de pagamento (R$ 337,7 milhões), financeiras (R$ 209,3 milhões) e corretoras (R$ 41,1 milhões).

Clientes que utilizam o CPF como chave Pix podem ativar o resgate automático, modalidade em que o valor é transferido diretamente pela instituição financeira, sem aviso prévio do BC. Empresas, contas conjuntas e instituições que não aderiram ao Pix continuam exigindo solicitação manual.

O QUE É O SVR?

Criado pelo Banco Central, o SVR devolve dinheiro parado em instituições financeiras por motivos como tarifas cobradas indevidamente, contas encerradas com saldo e reembolsos não creditados.

COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS?

– Vá ao site do BC no seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber

– Clique em “Consulte valores a receber” ou “Acesse o Sistema de Valores a Receber”

– Preencha os campos com o seu CPF ou CNPJ, como data de nascimento ou abertura da empresa transcreva os caracteres e clique em “Consultar”

– Caso haja valores a receber, clique em “Acessar o SVR”

– Faça login com a sua conta Gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar

– Acesse “Meus Valores a Receber”

– Leia e aceite o Termo de Ciência

– Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência

QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO?

Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.

O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:

– Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

– Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito

– Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

– Tarifas cobradas indevidamente

– Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas

– Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível

– Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

– Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução

COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?

É necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.

Depois disso, os passos para a consulta são os mesmos. Mas é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor e fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu.

COMO POSSO ATIVAR A SOLICITAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESGATE DE VALORES?

– Acesse o site do SVR por meio do seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber?modalAberto=cuidado-com-golpes-modal

– Clique em “Fazer login”

– Informe CPF e senha da conta Gov.br de nível prata ou ouro, com verificação de duas etapas ativada

– Você será direcionado para uma página em que poderá ativar a opção “Receber valores automaticamente”