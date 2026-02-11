Flávio Bolsonaro diz que Nikolas não quer ser candidato ao Governo de Minas Gerais

Senador vinha considerando lançar Nikolas em aliança com uma ala do centrão para ter um palanque bolsonarista forte no estado

Folhapress - 11 de fevereiro de 2026

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

CAROLINA LINHARES – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou, nesta quarta-feira (11), que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) não vai concorrer ao Governo de Minas Gerais porque não quer.

Como mostrou a Folha, Flávio vinha considerando lançar Nikolas em aliança com uma ala do centrão para ter um palanque bolsonarista forte no estado, considerado crucial na eleição nacional.

O senador havia discutido o nome do parlamentar em conversa recente com cardeais do União Brasil e do PP, que formam uma federação. Essas legendas do centrão estavam entusiasmadas porque consideram Nikolas como amplo favorito na corrida pelo governo.

Em Minas, o governador Romeu Zema (Novo) é pré-candidato à Presidência e tem o vice, Matheus Simões (PSD), como pré-candidato ao governo. Dessa forma, o PL corre o risco de ter o candidato da máquina fazendo campanha para outro nome na corrida pelo Planalto.

Simões, que deve assumir o cargo de Zema em março, já afirmou que vai apoiá-lo na corrida presidencial. “O presidente [do partido, Gilberto] Kassab foi muito claro. Em Minas Gerais, o palanque é do governador Romeu Zema, é assim que nós caminharemos”, disse em outubro passado.

Nikolas já havia afirmado em outras ocasiões que não tinha desejo de disputar essa eleição majoritária. Pessoas próximas a Flávio dizem que o deputado foi indagado no ano passado se toparia concorrer ao governo e disse que não.