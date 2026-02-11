Por que abaixar a tampa do vaso não é suficiente para evitar germes, segundo a ciência

A descarga espalha partículas invisíveis no ar, que podem ficar ali por horas, mesmo com a tampa do vaso fechada

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Por que abaixar a tampa do vaso para dar descarga não é suficiente para evitar germes, segundo a ciência
(Foto: mrsiraphol Freepik)

Você fecha a tampa, dá a descarga e segue a vida com a sensação de ter feito tudo o que deveria. Só que o banheiro não funciona exatamente como a nossa intuição manda.

A cada acionamento, o vaso pode produzir um efeito silencioso, e muito eficiente, de espalhar pelo ambiente uma pluma microscópica carregada com partículas do que foi parar ali.

Esse “spray” invisível tem nome: pluma de descarga. Quando a água entra com força no vaso para remover resíduos, o impacto forma bioaerossóis: gotículas tão pequenas que conseguem flutuar no ar por muito tempo, às vezes até por horas.

Os problemas de saúde

Para quem tem imunidade baixa, esse detalhe muda tudo: o risco não está apenas no que você vê, mas no que pode estar suspenso ao redor, e nessa pluma existem diversos agentes biológicos, e bactérias que podem causar infecções gastrointestinais.

Em banheiros públicos, o cenário costuma ser ainda mais crítico. Com grande circulação de pessoas e, muitas vezes, ventilação insuficiente, a chance de partículas ficarem no ar após a descarga e se depositarem em áreas de contato aumenta.

Pesquisas e prevenções

Um grupo de engenheiros da Universidade do Colorado em Boulder (EUA) estudou e visualizou diretamente as partículas invisíveis que sobem no ar após a descarga de um vaso sanitário vazio, usando lasers e câmeras para registrar como essas gotinhas são expulsas e se espalham no ambiente.

Fechar a tampa antes de dar descarga ajuda a reduzir a quantidade de partículas que escapam para o ar, mas não impede que elas saiam completamente. Isso acontece porque há pequenas frestas entre a tampa e o vaso pelas quais aerossóis podem continuar passando mesmo com a tampa fechada.

Por isso, baixar a tampa continua sendo uma boa prática, mas não é a solução completa. Medidas como manter o banheiro bem ventilado, guardar itens pessoais longe do vaso e limpar superfícies com frequência ajudam a tornar o espaço mais seguro no dia a dia.

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

