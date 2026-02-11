Saiba quais são os possíveis campeões de votos em Anápolis para deputado estadual em 2026

Levantamento da pesquisa Directa também aponta que eleitorado da cidade concentra preferência em poucos nomes

Samuel Leão - 11 de fevereiro de 2026

Deputados estaduais de Anápolis favoritos para 2026. (Foto: Reprodução/Alego)

Uma pesquisa recente realizada pela Directa em Anápolis, divulgada em fevereiro de 2026, revela um cenário eleitoral interessante para as cadeiras de deputado estadual. O levantamento aponta que a preferência do eleitorado anapolino se concentra em poucos nomes, com Antônio Gomide e Amilton Filho despontando como os principais candidatos.

O levantamento tem registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo número 04010/2026 e foi realizada em fevereiro de 2026 com 600 eleitores anapolinos.

Na modalidade estimulada, onde os nomes são apresentados aos eleitores, Antônio Gomide lidera com 23,40% das intenções de voto, seguido de perto por Amilton Filho, que alcança 20,80%. Outros nomes que aparecem com alguma relevância são Vivian Naves (6,40%), Coronel Adailton (5,80%) e Pedro Paulo Canedo (5,20%).

Quando a pesquisa aborda a rejeição dos candidatos, ou seja, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Antônio Gomide também lidera, com 19,80%. Vivian Naves aparece em segundo lugar na rejeição com 5,10%, seguida por Amilton Filho com 4,20%.

No cenário espontâneo, onde os eleitores citam os nomes sem qualquer apresentação prévia, a fragmentação é maior e o percentual de eleitores que não sabem ou não opinam é bastante elevado (72,30%).

Ainda assim, Antônio Gomide (5,60%) e Amilton Filho (3,20%) mantêm as primeiras posições, indicando um reconhecimento maior junto ao eleitorado.

