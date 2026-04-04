Não é o frango, nem o peixe: a carne mais saudável e nutritiva, segundo especialistas

O alimento mais nutritivo pode estar sendo ignorado

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A busca por uma alimentação equilibrada faz com que muitas pessoas priorizem carnes consideradas mais leves, como frango e peixe. Esses alimentos ganharam espaço nas dietas por serem associados à saúde, praticidade e menor teor de gordura.

No entanto, especialistas vêm revisitando antigos hábitos alimentares e destacando opções que ficaram esquecidas ao longo do tempo.

Entre elas, um alimento chama atenção pela concentração de nutrientes e benefícios: o fígado bovino, apontado como uma das carnes mais completas do ponto de vista nutricional.

Fígado bovino concentra nutrientes essenciais

Diferente de outras carnes, o fígado bovino se destaca pela alta densidade de micronutrientes. Ou seja, além de fornecer proteína, ele entrega uma grande quantidade de vitaminas e minerais fundamentais para o funcionamento do organismo.

Entre os principais destaques está a vitamina A, essencial para a saúde da visão, da pele e do sistema imunológico. Além disso, o alimento oferece níveis elevados de vitaminas do complexo B, especialmente a B12, que contribui para a produção de energia e o bom funcionamento do sistema nervoso.

Outro ponto importante envolve os minerais. O fígado contém ferro de alta absorção, o que ajuda a prevenir a anemia, além de zinco e cobre, que fortalecem o sistema imunológico e auxiliam na regeneração muscular.

Dessa forma, o alimento entrega um conjunto nutricional difícil de encontrar em outras proteínas. Consequentemente, especialistas o classificam como um verdadeiro “superalimento”.

Alimento poderoso ainda enfrenta resistência

Apesar dos benefícios, o consumo do fígado bovino ainda é baixo. Muitas pessoas evitam o alimento por causa do sabor mais intenso e da textura característica.

No entanto, essa resistência contrasta com o valor nutricional oferecido. Em comparação com carnes mais populares, o fígado pode ser até mais completo, justamente por fornecer nutrientes que o corpo não encontra com facilidade em outros alimentos.

Além disso, o custo mais acessível torna essa opção ainda mais interessante. Ou seja, trata-se de um alimento nutritivo, econômico e facilmente encontrado.

Como incluir na alimentação sem dificuldades

Para quem deseja aproveitar os benefícios, algumas estratégias facilitam o consumo. Primeiramente, escolher cortes frescos e de boa procedência garante melhor sabor e qualidade.

Além disso, deixar o fígado de molho no leite por alguns minutos antes do preparo ajuda a suavizar o gosto mais forte. Esse processo torna o alimento mais agradável ao paladar.

Outro ponto importante envolve a moderação. Por ser altamente concentrado em nutrientes, especialmente vitamina A, o consumo não precisa ser diário. Incluir o alimento uma ou duas vezes por semana já é suficiente para obter benefícios.

Dessa forma, pequenas adaptações tornam possível incluir esse alimento na rotina sem dificuldade.

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