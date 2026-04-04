Márcio Corrêa exonera esposa do cargo de secretária de Assistência Social

Ato ocorre no último dia de desincompatibilização para quem quer se candidatar no pleito eleitoral deste ano

Davi Galvão - 04 de abril de 2026

Carla Corrêa ao lado do prefeito Márcio Corrêa, no lançamento de um programa para levar assistência social aos bairros de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Coincidindo com o prazo final de desincompatibilização, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), oficializou a saída da esposa, Carla Bernardes Lima Corrêa, do comando da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.

A decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial neste sábado (04).

A exoneração ocorreu a pedido da própria secretária, conforme consta no Decreto nº 52.637. O movimento atende ao calendário da Justiça Eleitoral, que exige que ocupantes de cargos públicos que pretendem disputar o pleito de outubro se afastem de suas funções administrativas até seis meses antes da votação.

Para ocupar a vacância na pasta, o prefeito nomeou Jackeline Silva Macedo, que retorna ao comando da Assistência e Políticas Sociais após deixar o cargo de Assessora Especial de Cerimonial. Jackeline já havia chefiado a secretaria anteriormente.

O afastamento de Carla Corrêa reforça as articulações políticas do grupo governista para a composição das chapas proporcionais ou majoritárias em Anápolis, aproveitando o último fôlego do prazo legal para agentes públicos que buscam viabilidade eleitoral em 2026.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!