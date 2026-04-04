Márcio Corrêa exonera esposa do cargo de secretária de Assistência Social

Ato ocorre no último dia de desincompatibilização para quem quer se candidatar no pleito eleitoral deste ano

Davi Galvão Davi Galvão -
Ao lado do prefeito Márcio Corrêa, Carla Corrêa lançou programa para levar assistência social aos bairros de Anápolis.
Carla Corrêa ao lado do prefeito Márcio Corrêa, no lançamento de um programa para levar assistência social aos bairros de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Coincidindo com o prazo final de desincompatibilização, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), oficializou a saída da esposa, Carla Bernardes Lima Corrêa, do comando da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.

A decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial neste sábado (04).

A exoneração ocorreu a pedido da própria secretária, conforme consta no Decreto nº 52.637. O movimento atende ao calendário da Justiça Eleitoral, que exige que ocupantes de cargos públicos que pretendem disputar o pleito de outubro se afastem de suas funções administrativas até seis meses antes da votação.

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Para ocupar a vacância na pasta, o prefeito nomeou Jackeline Silva Macedo, que retorna ao comando da Assistência e Políticas Sociais após deixar o cargo de Assessora Especial de Cerimonial. Jackeline já havia chefiado a secretaria anteriormente.

O afastamento de Carla Corrêa reforça as articulações políticas do grupo governista para a composição das chapas proporcionais ou majoritárias em Anápolis, aproveitando o último fôlego do prazo legal para agentes públicos que buscam viabilidade eleitoral em 2026.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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