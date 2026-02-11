Antônio Gomide e Amilton Filho lideram preferência do voto anapolino para deputado estadual, mostra pesquisa

Levantamento também mostra que Vívian Naves e Coronel Adailton estão bem atrás

Samuel Leão - 11 de fevereiro de 2026

Deputados estaduais Antônio Gomide, à esquerda, e Amilton Filho, à direita. (Foto: Reprodução/Alego)

O Portal 6 teve acesso a uma pesquisa que revela os primeiros números da corrida eleitoral para deputado estadual em Anápolis. O levantamento foi realizado pelo Instituto Directa em fevereiro de 2026.

A pesquisa, registrada no TSE sob o número 04010/2026, ouviu 600 eleitores anapolinos e traz um cenário inicial para as eleições.

Na modalidade estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Antônio Gomide desponta na liderança com 23,40% das intenções de voto. Logo em seguida, Amilton Filho aparece com 20,80%, consolidando as duas primeiras posições na preferência do eleitorado local.

O levantamento da Directa também indica que outros nomes conhecidos da política anapolina estão mais distantes dos líderes. Vívian Naves registra 6,40% das intenções de voto, enquanto o Coronel Adailton aparece com 5,80%, ambos bem atrás dos dois primeiros colocados. Pedro Paulo Canedo surge com 5,20%.

Outros candidatos mencionados na pesquisa estimulada incluem Julio Pró-armas e José de Lima, ambos com 2,30%, e Leandro Ribeiro, com 2,10%. Samuel Mendes obteve 0,70% da preferência. O percentual de votos nulos foi de 5,20%, e 25,80% dos entrevistados não souberam ou não quiseram dizer em quem votariam.

No cenário espontâneo, onde os eleitores citam os nomes sem que uma lista seja apresentada, a liderança de Antônio Gomide e Amilton Filho também se mantém, embora com percentuais menores, como é comum neste tipo de levantamento.

Gomide aparece com 5,60% e Amilton Filho com 3,20%. Bruno Peixoto é citado por 2,80% dos eleitores, seguido por Coronel Adailton (1,80%), Major Vitor Hugo (1,60%), Roberto Naves (1,50%) e Vívian Naves (1,10%). Um dado relevante é que 72,30% dos eleitores ainda não sabem ou não opinaram espontaneamente, indicando um cenário de alta indefinição.

Quando o assunto é rejeição, Antônio Gomide lidera com 19,80%. Vívian Naves tem 5,10% de rejeição, seguida por Amilton Filho com 4,20%, José de Lima com 4,10% e Coronel Adailton com 3,60%.

