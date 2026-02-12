Prefeitura anuncia interdição na região Norte de Anápolis para conclusão das obras durante Carnaval

Objetivo é aproveitar o feriado para finalizar a construção da travessia que passa pelo local

Ícaro Gonçalves - 12 de fevereiro de 2026

Obras da travessia sobre o Córrego Reboleiras, em Anápolis (Imagens: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Moradores da região Norte de Anápolis, nos bairros próximos à Base Aérea, e que trafegam diariamente pelo desvio sobre o Córrego Reboleiras, deverão buscar rotas alternativas entre a próxima sexta-feira (13) e segunda-feira (16).

Isso porque, no período de feriado prolongado por conta do Carnaval, a Prefeitura fará a interdição da rota para a conclusão da travessia que passa sobre o córrego.

Segundo a Administração Pública, esse será o prazo necessário para o aterramento do novo bueiro de concreto implantado na área.

Devem ser impactados moradores do Bairro Verona, onde fica a travessia, mas também aqueles dos bairros Residencial Veneza, Parque dos Pirineus, Vila Jaiara St. Norte, Las Palmas, Bandeiras, Chácaras de Recreio Mansões do Planalto, entre outros.

O trabalho de reconstrução da travessia é feito em parceria com a Goinfra e está na fase final de conclusão.

A expectativa é que, com a finalização, o trecho terá mais segurança, estabilidade e melhor drenagem da água que passa pelo córrego.

Durante o período de interdição, o local estará sinalizado, com equipes da prefeitura de prontidão para orientar os motoristas. A partir do dia 17, o trânsito voltará a funcionar pela via original.

Confira o desvio sugerido:

