Carnaval em Anápolis: saiba o que abre e o que fecha durante feriado prolongado

Prefeitura definiu horários de funcionamento entre os dias 16 e 18 de fevereiro

Samuel Leão - 13 de fevereiro de 2026

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Com a chegada do feriado prolongado de Carnaval, os moradores de Anápolis devem ficar atentos às alterações nos horários de funcionamento dos órgãos públicos e serviços municipais.

O cronograma oficial estabelecido pela Prefeitura abrange o ponto facultativo da segunda-feira (16), o feriado de terça-feira (17) e o retorno gradual das atividades na quarta-feira de Cinzas (18).

Saúde e Urgências

Para quem precisar de assistência médica, a rede de urgência e emergência funcionará 24h ininterruptamente, atendendo tanto adultos quanto crianças. As unidades disponíveis para pronto-atendimento são:

Hospital Municipal Alfredo Abrahão

Upa Pediátrica

Unidade Mista Vila Norte

Centro Médico da Jaiara

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

Por outro lado, as Unidades de Saúde da Família (USFs) não terão expediente na segunda e na terça-feira.

Os atendimentos de rotina e consultas agendadas nessas unidades serão retomados apenas na quarta-feira (18), a partir das 14h.

Zoonoses e Zap da Prefeitura

A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), no bairro Santo André, também segue o cronograma de feriado, fechando nos dias 16 e 17.

O serviço, voltado para casos de doenças transmissíveis por animais e vacinação antirrábica, reabre na quarta-feira (18) às 14h.

Importante: em casos de mordidas de animais durante o feriado, a recomendação é procurar diretamente o Hospital Municipal Alfredo Abrahão.

Já o Zap da Prefeitura terá funcionamento restrito: durante o feriadão, o canal atenderá exclusivamente demandas da área da saúde, como a solicitação de exames e consultas eletivas.

Limpeza Urbana e Coleta de Lixo

Diferente de outros setores, a limpeza urbana não para. Os serviços de coleta de lixo orgânico, coleta seletiva e de resíduos infectantes serão mantidos normalmente em todos os bairros, seguindo os dias já programados. Os trabalhos de capina e roçagem também continuam conforme o cronograma da cidade.

Transporte Coletivo

Para quem depende de ônibus, a Agência Reguladora do Município (ARM) definiu escalas diferenciadas para a frota:

Segunda-feira (16): Tabela de horários de sábado.

Terça-feira (17): Tabela de feriado (frota reduzida).

Quarta-feira (18): Horário convencional de dia útil.

Assistência Social e Rápido

As unidades do CRAS (Copacabana, Alvorada, Filostro e Vila Norte), o CREAS e o serviço do Rápido estarão fechados durante o início da semana, retomando as atividades na quarta-feira (18), às 14h.

O Conselho Tutelar Leste permanecerá aberto para denúncias e emergências. Os contatos disponíveis são o (62) 98596-7562 ou o 0800 646 1114.

Shoppings

O Brasil Park Shopping divulgou que, na segunda-feira (16), as lojas e quiosques estarão fechados, com a praça de alimentação e lazer apenas abrindo das 11h até 22h.

Já na terça (17), as lojas abrem das 14h até 20h, enquanto a praça de alimentação mantém o horário de abertura. Já na quarta (18), a única alteração é que as lojas e quiosques abrem mais cedo, às 10h, e novamente fecham às 22h.

Já o Anashopping não divulgou nenhuma alteração para o carnaval, mas vale lembrar que o horário de funcionamento habitual da unidade é das 10h até 22h para lojas, e das 11h até 22h para a praça de alimentação e entretenimentos.

Vale conferir as redes sociais a programação de carnaval infantil planejada por ambas as unidades, com várias atrações para a criançada.

