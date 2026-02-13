Carnaval em Anápolis: saiba o que abre e o que fecha durante feriado prolongado
Prefeitura definiu horários de funcionamento entre os dias 16 e 18 de fevereiro
Com a chegada do feriado prolongado de Carnaval, os moradores de Anápolis devem ficar atentos às alterações nos horários de funcionamento dos órgãos públicos e serviços municipais.
O cronograma oficial estabelecido pela Prefeitura abrange o ponto facultativo da segunda-feira (16), o feriado de terça-feira (17) e o retorno gradual das atividades na quarta-feira de Cinzas (18).
Saúde e Urgências
Para quem precisar de assistência médica, a rede de urgência e emergência funcionará 24h ininterruptamente, atendendo tanto adultos quanto crianças. As unidades disponíveis para pronto-atendimento são:
- Hospital Municipal Alfredo Abrahão
- Upa Pediátrica
- Unidade Mista Vila Norte
- Centro Médico da Jaiara
- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
Por outro lado, as Unidades de Saúde da Família (USFs) não terão expediente na segunda e na terça-feira.
Os atendimentos de rotina e consultas agendadas nessas unidades serão retomados apenas na quarta-feira (18), a partir das 14h.
Zoonoses e Zap da Prefeitura
A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), no bairro Santo André, também segue o cronograma de feriado, fechando nos dias 16 e 17.
O serviço, voltado para casos de doenças transmissíveis por animais e vacinação antirrábica, reabre na quarta-feira (18) às 14h.
Importante: em casos de mordidas de animais durante o feriado, a recomendação é procurar diretamente o Hospital Municipal Alfredo Abrahão.
Já o Zap da Prefeitura terá funcionamento restrito: durante o feriadão, o canal atenderá exclusivamente demandas da área da saúde, como a solicitação de exames e consultas eletivas.
Limpeza Urbana e Coleta de Lixo
Diferente de outros setores, a limpeza urbana não para. Os serviços de coleta de lixo orgânico, coleta seletiva e de resíduos infectantes serão mantidos normalmente em todos os bairros, seguindo os dias já programados. Os trabalhos de capina e roçagem também continuam conforme o cronograma da cidade.
Transporte Coletivo
Para quem depende de ônibus, a Agência Reguladora do Município (ARM) definiu escalas diferenciadas para a frota:
- Segunda-feira (16): Tabela de horários de sábado.
- Terça-feira (17): Tabela de feriado (frota reduzida).
- Quarta-feira (18): Horário convencional de dia útil.
Assistência Social e Rápido
As unidades do CRAS (Copacabana, Alvorada, Filostro e Vila Norte), o CREAS e o serviço do Rápido estarão fechados durante o início da semana, retomando as atividades na quarta-feira (18), às 14h.
O Conselho Tutelar Leste permanecerá aberto para denúncias e emergências. Os contatos disponíveis são o (62) 98596-7562 ou o 0800 646 1114.
Shoppings
O Brasil Park Shopping divulgou que, na segunda-feira (16), as lojas e quiosques estarão fechados, com a praça de alimentação e lazer apenas abrindo das 11h até 22h.
Já na terça (17), as lojas abrem das 14h até 20h, enquanto a praça de alimentação mantém o horário de abertura. Já na quarta (18), a única alteração é que as lojas e quiosques abrem mais cedo, às 10h, e novamente fecham às 22h.
Já o Anashopping não divulgou nenhuma alteração para o carnaval, mas vale lembrar que o horário de funcionamento habitual da unidade é das 10h até 22h para lojas, e das 11h até 22h para a praça de alimentação e entretenimentos.
Vale conferir as redes sociais a programação de carnaval infantil planejada por ambas as unidades, com várias atrações para a criançada.
