Confúcio: “Apenas os sábios mais excelentes e os tolos mais completos são incompreensíveis”
A frase do pensador chinês atravessa milênios ao refletir sobre extremos, equilíbrio e os limites da compreensão humana
Em meio às tentativas modernas de explicar tudo e todos, uma frase atribuída a Confúcio continua provocando reflexão:
“Apenas os sábios mais excelentes e os tolos mais completos são incompreensíveis”
A sentença sugere que os extremos, para cima ou para baixo, escapam da lógica comum que sustenta a convivência social.
Confúcio viveu há mais de 2.500 anos, na antiga China, em um período marcado por conflitos políticos e instabilidade entre Estados.
Diante desse cenário, dedicou-se a pensar formas de reorganizar a sociedade a partir da ética individual.
Mais do que um filósofo teórico, foi um mestre de conduta, preocupado com as relações humanas, a família e o papel do Estado.
Seus ensinamentos, preservados por discípulos na obra conhecida como Analectos, influenciaram profundamente a cultura oriental e, séculos depois, também o Ocidente.
O enigma dos extremos
Ao afirmar que apenas os sábios mais excelentes e os tolos mais completos são incompreensíveis, Confúcio aponta para um contraste.
A maioria das pessoas vive em um espaço intermediário, com virtudes e falhas equilibradas.
Essa condição torna o comportamento humano, em geral, previsível e compreensível.
O sábio excelente, porém, alcança elevado nível de equilíbrio moral, autocontrole e coerência.
Ele não se deixa guiar por impulsos ou interesses imediatos. Sua constância ética pode soar distante ou difícil de entender para quem vive em meio a contradições.
No extremo oposto está o tolo completo, movido pela falta de discernimento e por paixões desordenadas.
Seus atos podem ser incoerentes ou imprevisíveis. Se o sábio parece incompreensível por sua elevação, o tolo causa estranhamento por sua ausência de reflexão.
O valor do equilíbrio
O confucionismo não é uma religião teísta, mas uma doutrina ética baseada em princípios como:
- Harmonia social
- Respeito às hierarquias
- Piedade filial
- Autodisciplina
- Aperfeiçoamento contínuo do caráter
Para Confúcio, a diferença entre o “homem superior” e o “homem comum” não está na origem social, mas na disposição para cultivar virtude e serenidade.
A frase sobre sábios e tolos não exalta extremos.
Pelo contrário, reforça a importância do equilíbrio como base da convivência.
Entre a excelência absoluta e a ignorância total, existe um espaço onde diálogo, compreensão e ordem social se tornam possíveis
Mesmo após milênios, a reflexão permanece atual
Em tempos de polarizações e radicalismos, a ideia de que os extremos tendem à incompreensão convida a repensar atitudes e a buscar maior harmonia nas relações humanas.
