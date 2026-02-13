Nova regra: supermercados que se recusarem a fechar aos domingos e feriados receberão multa pesada nesta cidade

Medida, por enquanto, é válida até outubro de 2026 e visa assegurar o descanso semanal dos trabalhadores do setor

Gabriel Dias - 13 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração)

A rotina convencional de compras em mercados está com os dias contados no Espírito Santo. A partir do dia 1º de março de 2026, supermercados, hipermercados e atacarejos deverão manter os comércios fechados nesse dia, sob risco de multas pesadas para quem descumprir as regras.

Essa decisão foi tomada por meio de convenção coletiva entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários.

A medida, por enquanto, é válida até outubro de 2026 e visa assegurar o descanso semanal dos trabalhadores do setor.

O texto estabelece punições financeiras aos supermercados que abrirem aos domingos, que deverão pagar multa equivalente ao salário de cada funcionário que estiver trabalhando no dia. Ou seja: quanto mais funcionários estiverem trabalhando, maior o impacto.

Há exceções. Pequenos comércios familiares sem funcionários registrados poderão continuar funcionando aos domingos.

A medida será avaliada novamente após expirar, em outubro de 2026. Serão analisados os impactos nas vendas e no bem-estar dos empregados para saber se a medida será mantida ou ajustada.

