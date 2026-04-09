O truque da folha de papel para saber se a sua borracha da geladeira está encarecendo a conta de luz

Teste simples e rápido pode revelar um problema escondido na cozinha que pesa no funcionamento do eletrodoméstico

Layne Brito - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nem sempre o aumento na conta de energia está ligado ao uso excessivo de aparelhos ou a mudanças bruscas na rotina da casa. Em muitos casos, o problema pode estar em um detalhe pequeno, silencioso e quase imperceptível, mas que interfere diretamente no funcionamento de um dos eletrodomésticos mais importantes do dia a dia.

A geladeira, por exemplo, trabalha sem parar e, justamente por isso, qualquer falha em sua vedação pode gerar impacto no consumo ao longo do mês.

Quando há escape de ar frio, o motor precisa funcionar com mais frequência para manter a temperatura interna, o que acaba elevando o gasto de energia sem que muita gente perceba.

O que pouca gente sabe é que existe uma forma simples de identificar se esse problema está acontecendo.

Sem precisar de ferramentas, assistência técnica ou conhecimento especializado, um item comum dentro de casa pode ajudar a revelar se a vedação da porta ainda está funcionando como deveria.

O teste é feito com uma folha de papel sulfite. Basta colocar o papel entre a borracha e a porta da geladeira, fechar normalmente e, em seguida, tentar puxá-lo.

Se a folha sair com facilidade, isso pode ser sinal de que a borracha está gasta e não consegue mais vedar corretamente.

Esse desgaste permite a fuga do ar frio e força o motor a trabalhar mais para compensar a perda de temperatura.

Com o tempo, além de prejudicar a conservação dos alimentos, a falha também pode pesar na conta de luz.

O ideal é repetir o teste em diferentes pontos da porta, já que o desgaste pode ocorrer de forma desigual.

Caso o papel escape facilmente em várias áreas, vale observar a necessidade de troca da borracha para evitar consumo excessivo e preservar a eficiência do aparelho.

Pequenos cuidados como esse podem passar despercebidos por muito tempo, mas fazem diferença no orçamento doméstico.

E, em tempos de energia cara, descobrir um problema invisível com um teste tão simples pode ser o primeiro passo para economizar sem esforço.

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