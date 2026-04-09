Peixe gigante de quase 2 metros impressiona no Rio Araguaia, mas não pode ser consumido

Além do valor ecológico, espécime movimenta economia local atraindo pescadores de todo o país para a prática esportiva

Pedro Ribeiro - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um peixe piraíba de cerca de 1,8 metro chamou atenção após ser fisgado no Rio Araguaia, na região de Nova Crixás, no Norte de Goiás.

Apesar do tamanho impressionante, o animal não pode ser consumido e deve ser devolvido à água, conforme determina a legislação ambiental.

A piraíba está entre as espécies protegidas na Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins, onde a pesca para abate é proibida.

A regra também se aplica a outros peixes de grande porte, como pirarara, pirarucu e jaú.

Segundo especialistas e guias da região, a preservação desses animais tem impacto direto na economia local, especialmente no turismo de pesca esportiva.

O guia Wesley Silva, que atua na região, afirmou ao G1 que manter os peixes vivos é mais vantajoso do que o consumo.

De acordo com ele, pescadores de várias partes do país visitam o Araguaia em busca de exemplares de grande porte.

Ele relata já ter capturado piraíbas de diferentes tamanhos, incluindo exemplares que ultrapassam os dois metros de comprimento.

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