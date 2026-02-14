Qual significado das cores das placas de trânsito?

As cores das placas funcionam como uma linguagem universal, que organiza o trânsito no Brasil e no mundo

Gabriel Dias - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

As cores dos sinais de trânsito não foram escolhidas por questões estéticas ou aleatórias: elas foram pensadas para ter um significado maior, acelerar a leitura e reduzir erros do condutor, que tem poucos segundos para pensar.

No Brasil, a sinalização de trânsito é padronizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), que tem um manual de sinalização responsável por regulamentar, advertir e orientar o motorista, com regras de padronização nacional.

Na prática, cada cor transmite uma mensagem específica. O vermelho, por exemplo, está associado à proibição ou parada obrigatória, como na placa de “PARE”.

O amarelo costuma indicar advertência, alertando para situações de risco, para já deixar o condutor atento. O verde aparece nas placas de indicação de destinos e distâncias, comuns em rodovias.

Já o azul identifica serviços, como hospitais, telefones públicos ou postos de combustível. O marrom é usado para sinalizar pontos turísticos e áreas de interesse cultural.

Essa padronização não é exclusiva das ruas brasileiras, uma vez que o Brasil segue diretrizes semelhantes por influência da Convenção de Viena sobre Sinalização Rodoviária (1968), que buscou criar coloração e formato homogêneos para placas ao redor do mundo, buscando facilitar a compreensão internacional.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) também associa o laranja a obras e manutenção na via, reforçando o uso das cores como linguagem universal do trânsito.

Mesmo com pequenas variações regionais, a ideia é simples: as cores funcionam como códigos rápidos e universais, capazes de orientar, alertar e salvar vidas.

