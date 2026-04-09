Em primeira visita a Anápolis como governador de Goiás, Daniel Vilela lança Hemocentro e pede prioridade máxima para concluir a obra

Unidade será a segunda maior de Goiás, com capacidade para coletar até 2.640 bolsas de sangue por mês

Davi Galvão - 09 de abril de 2026

Daniel Vilela com o prefeito Márcio Corrêa, a presidente da Câmara Andreia Rezende e os secretários estadual e municipal de Saúde. (Foto: Arthur Moura)

Em sua primeira visita a Anápolis como governador de Goiás, nesta quinta-feira (9), Daniel Vilela (MDB) lançou as obras do Hemocentro Regional e cobrou prioridade máxima na aprovação do projeto para garantir o início imediato da construção.

Daniel assumiu o comando do Estado após o então governador Ronaldo Caiado (PSD) deixar o cargo para disputar a Presidência da República.

Durante o evento, que contou com a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL), Daniel Vilela afirmou que a obra atende a uma demanda apresentada pelo município, que viabilizou a área para construção da unidade.

Ao falar sobre o andamento da obra, ele destacou que o prazo de entrega depende diretamente da rapidez na liberação do projeto pelos órgãos responsáveis e reforçou a necessidade de acelerar os trâmites.

“Quanto mais rápido aprovar o projeto, mais rápido iniciar a obra e mais rápido nós vamos estar entregando”, afirmou.

O novo hemocentro será construído no bairro Cidade Jardim, com investimento de R$ 4,8 milhões, e terá cerca de 800 metros quadrados de área construída em um espaço total de 1.871 metros quadrados.

Com essa estrutura, a unidade será a segunda maior de Goiás, ficando atrás apenas do Hemocentro Estadual Coordenador, em Goiânia, e ampliará a capacidade da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos.

A previsão é que o local tenha capacidade para coletar até 2.640 bolsas de sangue por mês, fortalecendo o atendimento transfusional na região.

Além de Anápolis, o hemocentro vai atender municípios da Regional de Saúde Pirineus, ampliando o acesso ao atendimento especializado e ao acompanhamento de pacientes com doenças hematológicas.

O projeto também prevê a implantação de um ambulatório especializado, com equipe multiprofissional e suporte para tratamento de doenças como hemofilia, anemia falciforme e outras condições raras.