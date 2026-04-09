Filme sobre Bolsonaro com ator de ‘A Paixão de Cristo’ ganha data de estreia e pôster

Anúncio foi feito nas redes sociais pelo ator Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente no longa

Folhapress - 09 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Dark Horse)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O filme “Dark Horse” (“O Azarão”, em tradução livre), sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro, teve data de estreia confirmada para 11 de setembro de 2026. Caso siga o cronograma previsto, o lançamento ocorrerá semanas antes do início do calendário eleitoral brasileiro de 2026.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo ator Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente no longa. No pôster, também revelado nesta quarta-feira (8), o artista americano, que ficou conhecido por interpretar Jesus Cristo no filme “A Paixão de Cristo”, de 2004, aparece caracterizado com faixa presidencial em frente ao Palácio do Planalto.

A obra acompanha os bastidores da campanha presidencial de 2018 e eventos ligados à ascensão política do então candidato, incluindo a facada sofrida durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O elenco conta com Marcus Ornellas como Flávio Bolsonaro e Eddie Finlay como Eduardo Bolsonaro. O papel de Carlos Bolsonaro ficou com o brasileiro Sérgio Barreto. A direção é de Cyrus Nowrasteh, e o roteiro foi escrito pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP).

As gravações ocorreram parcialmente em sigilo, mas algumas imagens acabaram vazando na internet. O material promocional descreve o projeto como um retrato dramático da trajetória do ex-presidente, preso desde agosto de 2025 por tentativa de golpe de Estado.

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