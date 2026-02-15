China deixa mundo surpreso com tecnologia de ponta ao criar 1ª máquina de tomografia computadorizada 6 vezes mais detalhada

Equipamento aposta em sistema inovador sem rotação mecânica e promete imagens mais precisas para diagnóstico precoce, mas ainda passa por testes clínicos

Gabriel Dias - 15 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

A China apresentou uma nova tecnologia médica que promete elevar o nível dos exames de imagem no mundo. Trata-se da primeira tomografia computadorizada de matriz faseada, desenvolvida para entregar imagens até seis vezes mais detalhadas do que os aparelhos tradicionais.

A empresa Nanovision quem criou o equipamento e aposta em uma estrutura diferente da convencional. Em vez de utilizar o sistema giratório ao redor do paciente, o modelo trabalha com múltiplos emissores de raios X sincronizados, formando a imagem.

Como funciona a nova tomografia

Nos aparelhos tradicionais, o conjunto emissor constrói a imagem por meio da rotação mecânica. Já no novo sistema, a proposta é eliminar esse movimento físico e usar módulos fixos que alternam a emissão dos raios X, o que pode reduzir limitações técnicas e ampliar o nível de definição.

Segundo os desenvolvedores, essa mudança estrutural permite alcançar um detalhamento muito superior sem depender do aumento da velocidade do equipamento.

Impacto no diagnóstico

A principal promessa está no diagnóstico precoce de doenças, especialmente o câncer de pulmão, já que imagens mais nítidas podem facilitar a identificação de lesões muito pequenas.

Contudo, apesar do anúncio e da apresentação internacional em Dubai, o equipamento ainda está em fase de testes clínicos e depende de certificação regulatória para uso comercial amplo.

Se os resultados forem confirmados na prática, a nova tomografia poderá representar um avanço significativo na rotina de exames de imagem.

