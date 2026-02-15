Segredo das donas de casa para manter as frutas na geladeira sempre fresquinhas por mais tempo

Com cuidados simples no armazenamento e na organização da geladeira, é possível prolongar a qualidade dos alimentos, evitar desperdícios e preservar sabor, textura e nutrientes por muito mais dias

Isabella Victória - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Abrir a geladeira e encontrar alimentos murchos ou com sinais de deterioração é uma frustração comum — e também um dos principais motivos de desperdício dentro de casa.

A boa notícia é que existe um conjunto de hábitos simples, transmitidos de geração em geração, que ajudam a conservar melhor esses itens e prolongar sua vida útil sem complicação.

O segredo não está em produtos caros ou técnicas mirabolantes, mas em entender como cada tipo reage à umidade, à temperatura e ao contato com outros alimentos.

Nem tudo deve ir direto para o frio

Um erro frequente é guardar tudo na geladeira assim que chega do mercado. Alguns itens, como:

Banana

Manga

Mamão

Abacate

Quando ainda estão verdes, amadurecem melhor fora do frio.

Isso acontece porque a refrigeração precoce pode interromper o processo natural de amadurecimento e, assim, comprometer o sabor e a textura.

Por isso, a dica é simples: leve para a geladeira apenas quando estiverem maduras ou, então, se a intenção for retardar o amadurecimento.

Umidade controlada faz toda a diferença

A gaveta inferior da geladeira existe por um motivo.

Ela mantém níveis de umidade mais adequados para conservar melhor alimentos sensíveis.

Sempre que possível, utilize esse espaço e ajuste o controle de umidade conforme o tipo armazenado.

Outra estratégia eficiente é forrar o recipiente com papel-toalha.

Ele absorve o excesso de água e evita que o acúmulo de umidade acelere o apodrecimento.

Lavar só na hora certa

Apesar de parecer higiênico, lavar antes de guardar pode reduzir a durabilidade. A umidade residual favorece o surgimento de fungos.

O ideal é higienizar apenas no momento do consumo. Se for necessário lavar antes, certifique-se de secar completamente antes de armazenar.

Separar para conservar

Alguns alimentos liberam um gás natural chamado etileno, responsável por acelerar o amadurecimento de outros que estão próximos.

Maçãs, por exemplo, podem acelerar a deterioração de itens mais sensíveis se armazenadas juntas.

Manter cada tipo em compartimentos separados ajuda a preservar a qualidade por mais tempo.

Atenção aos recipientes

Por fim, é importante observar que sacos plásticos totalmente fechados podem “abafar” os alimentos e criar um ambiente propício à deterioração.

Em vez disso, prefira embalagens perfuradas, potes com ventilação ou sacos reutilizáveis próprios para geladeira, que equilibram a circulação de ar e a proteção.

Assim, com pequenos ajustes na rotina, é possível conservar melhor os alimentos, economizar dinheiro e reduzir o desperdício no dia a dia.

São truques simples, usados há anos por quem entende bem da organização da casa, e fazem toda a diferença na prática.

