“Vilão nº 1 das artérias”: médico vascular aponta essa bebida como principal causa de problemas cardiovasculares

Especialista alerta que o consumo frequente de refrigerante acelera o acúmulo de gordura nas artérias e aumenta riscos ao coração

Gabriel Yuri Souto - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Freepik)

“Vilão nº 1 das artérias”: médico vascular aponta o refrigerante como principal causa de problemas cardiovasculares e faz um alerta direto sobre os impactos silenciosos da alimentação na saúde cardiovascular.

A aterosclerose, doença crônica marcada pelo acúmulo de placas de gordura, colesterol, cálcio e outras substâncias nas paredes das artérias, pode ser agravada por hábitos aparentemente comuns do dia a dia.

Segundo o cirurgião vascular Márcio Steinbruch, o refrigerante comum reúne diversos fatores prejudiciais ao sistema cardiovascular, sendo considerado um dos principais inimigos das artérias.

Isso ocorre porque a bebida possui alta concentração de açúcar e aditivos químicos, que afetam o metabolismo de forma cumulativa ao longo dos anos.

De acordo com o especialista, o excesso de açúcar provoca picos rápidos de glicose no sangue, sobrecarrega o pâncreas e favorece a resistência à insulina.

Como consequência, há aumento dos triglicerídeos e da gordura visceral, fatores que aceleram a formação de placas nas artérias e elevam o risco de entupimento dos vasos sanguíneos.

Além disso, o médico explica que o consumo da bebida está ligado à inflamação crônica no organismo. Esse processo inflamatório contínuo desgasta as paredes das artérias, comprometendo a circulação do sangue rico em oxigênio e nutrientes para os tecidos e órgãos.

Processo silencioso e cumulativo

A aterosclerose costuma evoluir de forma lenta e silenciosa. Em uma artéria saudável, o sangue flui normalmente; no entanto, com o acúmulo progressivo de gordura nas paredes dos vasos, a passagem do sangue fica prejudicada. Com o tempo, isso pode resultar em complicações graves.

Mesmo quando consumido apenas ocasionalmente, o refrigerante tende a somar efeitos negativos ao longo dos anos. Isso porque a combinação de açúcar, corantes e aditivos contribui para desregular o metabolismo e intensificar danos vasculares gradativos.

Riscos cardiovasculares associados

O especialista destaca que o hábito frequente de ingerir refrigerante pode aumentar significativamente os riscos cardiovasculares. Entre as principais consequências estão:

Maior probabilidade de hipertensão arterial

Aumento do risco de infarto

Possibilidade de arritmias

Desenvolvimento de doenças cardiovasculares crônicas

Somado a outros fatores como sedentarismo, diabetes, tabagismo e colesterol elevado, o consumo regular da bebida pode potencializar o avanço da aterosclerose e comprometer a saúde do coração de forma progressiva.

Importância da prevenção

Diante desse cenário, médicos reforçam que mudanças simples no estilo de vida podem ajudar a proteger as artérias. A redução do consumo de bebidas açucaradas, aliada a uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e controle de doenças como hipertensão e diabetes, é fundamental para diminuir o risco de problemas cardiovasculares e preservar a saúde vascular ao longo dos anos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!