Tendência 2026: a tonalidade que disfarça fios brancos sem precisar ir ao salão sempre

Técnica valoriza o tom natural do cabelo, suaviza o crescimento da raiz e camufla os fios brancos sem retoques frequentes

Isabella Victória - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Kampus Production)

Você não precisa mais escolher entre um cabelo bonito e uma rotina impossível de manter.

Em 2026, a grande virada da beleza capilar atende justamente quem cansou da raiz aparente e das visitas mensais ao salão.

A proposta da vez aposta em uma coloração estratégica, sofisticada e muito mais realista.

Em vez de lutar contra o crescimento natural dos fios grisalhos, a técnica trabalha a favor dele.

Ou seja, ilumina sem transformar radicalmente e, principalmente, disfarça os fios brancos sem exigir retoques constantes.

O fim das luzes marcadas e o início de um visual mais natural

Durante anos, as mechas muito claras, largas e começando desde a raiz dominaram os salões.

No entanto, com o tempo, esse visual passou a exigir manutenção frequente e, além disso, começou a ser associado a um efeito artificial e a fios mais sensibilizados.

Consequentemente, o comportamento mudou.

Em 2026, cresce o desejo por cabelos que envelheçam bem, que mantenham brilho e profundidade sem parecerem excessivamente trabalhados.

Assim, o foco deixa de ser a transformação extrema e passa a ser a naturalidade com movimento e leveza.

A tonalidade que define 2026

A grande aposta do ano é uma evolução da morena iluminada — porém, agora mais personalizada e inteligente.

Em vez de clarear intensamente, a técnica utiliza nuances próximas ao castanho original, criando um jogo de luz sutil e sofisticado.

Entre os tons mais escolhidos estão mel, caramelo, dourado suave, chocolate claro, café com leite e castanhos neutros ou levemente quentes.

Dessa forma, o objetivo não é parecer loira, mas sim uma morena naturalmente iluminada, como se o sol tivesse feito o trabalho com delicadeza.

Além disso, técnicas como raiz esfumada e transições graduais tornam o crescimento muito mais harmonioso.

Por que essa cor disfarça melhor os fios brancos

Diferentemente das colorações tradicionais, que tentam cobrir totalmente o fio branco com pigmentos escuros, essa técnica propõe integração. Em vez de esconder, ela incorpora.

Assim, os fios brancos passam a fazer parte do desenho da cor, misturando-se às nuances claras e médias.

Como resultado, não há um contraste rígido entre raiz e comprimento.

Consequentemente, o crescimento se torna menos perceptível e o visual permanece equilibrado por mais tempo.

Entre as estratégias mais utilizadas estão:

raiz suavemente esfumada, próxima ao tom natural;

transição gradual do comprimento às pontas;

pontos de luz bem distribuídos, especialmente ao redor do rosto.

Dessa maneira, o cabelo mantém harmonia mesmo semanas após o procedimento.

Como manter o efeito bonito por mais tempo

Embora a proposta seja mais prática, alguns cuidados continuam essenciais.

Em primeiro lugar, o uso de produtos específicos para cabelos coloridos ajuda a preservar o brilho.

Além disso, hidratações regulares e proteção térmica são fundamentais para manter a saúde dos fios.

Em resumo, 2026 marca uma fase em que beleza e praticidade caminham juntas.

Assim, essa tonalidade prova que é possível ter um cabelo iluminado, moderno e elegante — sem viver refém do salão.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!