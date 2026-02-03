Dermatologistas alertam: arrancar fios grisalhos da cabeça pode ser pior do que parece

Especialistas explicam por que tirar os cabelos brancos com a mão ou com pinça não resolve o problema e pode trazer consequências para o couro cabeludo e o crescimento capilar

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/IA)

Muita gente tenta arrancar fios grisalhos assim que eles aparecem. A ideia de se livrar dos cabelos brancos pode parecer simples, mas dermatologistas e profissionais de saúde capilar alertam que essa prática pode causar mais malefícios do que benefícios.

Isso acontece porque arrancar um fio grisalho pode danificar a raiz e o folículo, com efeitos que vão além de apenas remover a cor branca.

Mito de “mais fios nascerem” e o que realmente acontece

Existe um mito popular de que, ao arrancar um fio grisalho, nascem vários no lugar. Esse pensamento, no entanto, não tem base real. Dermatologistas confirmam que cada folículo piloso produz apenas um fio de cabelo por vez.

Portanto, puxar um único fio não gera um efeito dominó em outros folículos ao redor, nem faz surgir dezenas de fios novos.

Porém, isso não quer dizer que arrancar seja uma boa solução. Quando o folículo já perdeu os pigmentos de melanina que dão cor ao fio, ele continuará produzindo cabelo branco ou grisalho depois de arrancado.

Danos ao folículo e riscos para o couro cabeludo

Dermatologistas alertam que a remoção repetida de cabelos, especialmente pela raiz, pode danificar permanentemente o folículo piloso. Esse dano pode impedir que o cabelo volte a crescer naquele ponto específico ou fazer com que ele nasça de forma mais fina ou irregular ao longo do tempo.

Além disso, arrancar fios repetidas vezes pode causar inflamação no couro cabeludo. Essa inflamação pode evoluir, em casos mais graves, para infecções ou formação de cicatrizes na pele, o que dificulta ainda mais o crescimento capilar saudável.

O perigo de falhas e áreas calvas

Se a prática se tornar habitual, o resultado pode ser ainda mais preocupante. O trauma constante no folículo pode levar a falhas visíveis ou até ao desenvolvimento de pequenas áreas calvas, especialmente em quem puxa vários fios da mesma região.

Esse padrão de dano se assemelha ao que se observa em casos de arrancamento compulsivo de cabelo (tricotilomania), em que a pessoa acaba com menos cabelos ao longo do tempo por repetidamente traumatizar os folículos.

Alternativas seguras para lidar com fios grisalhos

Se os fios brancos incomodam, dermatologistas sugerem alternativas mais seguras e menos agressivas do que arrancar. Uma opção é cortar cuidadosamente o fio com uma tesourinha adequada, em vez de puxá-lo pela raiz.

Outra alternativa é aceitar o processo natural de envelhecimento capilar ou optar por métodos de coloração que cubram os fios brancos sem agredir o couro cabeludo.

Produtos como tonalizantes, tinturas sem amônia ou técnicas de coloração profissional ajudam a disfarçar os grisalhos de forma mais segura.

Conclusão: cuidado com a raiz

Em resumo, arrancar fios grisalhos não causa mais fios, mas pode danificar o folículo e o couro cabeludo. Por isso, especialistas recomendam evitar esse hábito. Se o objetivo for retirar um fio isolado, cortá-lo com cuidado é mais seguro do que puxar pela raiz.

Caso o incômodo com fios brancos seja maior, considerar técnicas de coloração ou tratamentos capilares pode trazer melhores resultados sem prejudicar a saúde dos cabelos e da pele do couro cabeludo.

