Colisão entre caminhão e van deixa ao menos 5 mortos no Entorno do DF

Outras 12 pessoas ficaram feridas, algumas presas às ferragens

Natália Sezil - 17 de fevereiro de 2026

Van colidiu na traseira de caminhão na BR-020. (Foto: Divulgação/CBM-DF)

Uma colisão envolvendo um caminhão e uma van deixou pelo menos cinco mortos e 12 feridos na BR-020, próximo a Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). O acidente aconteceu aproximadamente às 05h desta terça-feira (17).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou o óbito das vítimas fatais ainda no local. A via ficou parcialmente interditada no sentido Formosa-Plano Piloto, para facilitar os atendimentos e garantir a segurança, mas já teve uma faixa liberada.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliaram nos primeiros socorros.

Os feridos foram transportados para hospitais de Formosa e Brasília. Dentre eles, estariam uma idosa, três adultos, uma jovem, uma adolescente e cinco crianças entre 5 e 11 anos, além de uma pessoa não identificada.

A van havia saído de Santa Rita de Cássia, na Bahia, a cerca de 700 km de distância. O veículo seguia no sentido Brasília quando colidiu na traseira do caminhão.

Imagens mostram a força do impacto, que destruiu toda a parte frontal da van, deformando a região da porta e afetando, pelo menos, até a metade do veículo.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, nem a identidade das vítimas fatais.

