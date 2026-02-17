Como descobrir se um parente falecido deixou seguro de vida

Como descobrir se um parente falecido deixou seguro de vida é uma dúvida comum entre famílias que desconhecem a existência de apólices ativas e valores que podem estar disponíveis

Gabriel Yuri Souto - 17 de fevereiro de 2026

Muitas famílias desconhecem que uma pessoa falecida pode ter deixado um seguro de vida ativo. Por isso, valores importantes acabam esquecidos por falta de consulta.

No entanto, existe um procedimento oficial, gratuito e online que permite verificar se há apólices vinculadas ao nome do falecido.

Especialistas da área previdenciária e securitária reforçam essa orientação com frequência. A advogada Fabiana Mattana, que atua com proteção financeira e seguros negados, destaca que a consulta oficial evita a perda de direitos financeiros por simples desconhecimento.

Onde consultar se existe seguro de vida em nome do falecido

A Confederação Nacional das Seguradoras concentra informações do setor segurador no Brasil e disponibiliza um sistema específico para pesquisa.

Dessa forma, familiares podem verificar a existência de seguros de vida e outros contratos vinculados ao CPF da pessoa falecida.

Além disso, o processo ocorre totalmente pela internet, o que elimina a necessidade de deslocamentos ou pagamento de taxas.

Passo a passo para fazer a consulta online

Primeiro, acesse o site oficial da Confederação Nacional das Seguradoras e localize a opção de pesquisa de seguros. Em seguida, realize o cadastro com login e senha para acessar o sistema.

Depois disso, preencha o formulário com os dados da pessoa falecida de forma correta. Em seguida, anexe os documentos solicitados, como certidão de óbito e documentos de identificação.

Por fim, acompanhe o protocolo gerado diretamente pela plataforma digital.

Assim, o familiar consegue monitorar todo o andamento da solicitação de forma simples e transparente.

Quais documentos podem ser solicitados

Para garantir segurança nas informações, a plataforma exige documentos comprobatórios. Entre os principais estão a certidão de óbito, o documento de identificação do falecido, o documento do solicitante e comprovantes de vínculo familiar.

Dessa maneira, as seguradoras conseguem localizar possíveis apólices com mais precisão e agilidade.

O que acontece se existir um seguro de vida ativo

Quando o sistema identifica uma apólice vigente, a seguradora responsável orienta os beneficiários sobre os próximos passos para solicitar o valor do seguro. Assim, os beneficiários indicados podem iniciar o processo de indenização conforme as regras contratuais.

Além disso, o seguro de vida geralmente não entra no inventário, pois o pagamento ocorre diretamente aos beneficiários cadastrados na apólice.

Por que muitas famílias deixam valores esquecidos

O desconhecimento sobre seguros contratados ao longo da vida explica grande parte dos valores não resgatados.

Em muitos casos, o segurado não comunica a existência da apólice à família ou não organiza os documentos adequadamente.

Por esse motivo, Fabiana Mattana orienta que a consulta oficial seja feita sempre que houver dúvida sobre a existência de seguro de vida.

Dessa forma, a família evita perdas financeiras e garante o acesso a um direito legítimo.

Como resultado, a consulta gratuita e digital se torna uma ferramenta prática, acessível e segura para famílias que desejam verificar possíveis benefícios após o falecimento de um parente.

