As crianças mais calmas costumam nascer nesses 6 meses do ano, segundo estudo

Período do nascimento pode ter influência sutil no desenvolvimento, mas o ambiente e a criação continuam sendo decisivos

Layne Brito - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/ Youtube/ Canal Tamires Mota)

Todo pai e mãe já se pegou imaginando se o filho vai crescer mais calmo ou mais agitado. O temperamento infantil entendido como a forma como a criança reage ao mundo, lida com frustrações e se adapta à rotina é um dos aspectos que mais intrigam quem vive o dia a dia com os pequenos.

Recentes análises de comportamento sugerem que pode haver uma relação curiosa entre a época do ano em que a criança nasce e certos padrões de serenidade observados nos primeiros anos de vida.

Não se trata de uma regra rígida, mas sim de tendências que aparecem em amplos grupos de crianças quando se analisa o mês do nascimento.

Segundo esses levantamentos, os meses que mais aparecem associados a um perfil infantil considerado mais calmo são janeiro, fevereiro, maio, junho, setembro e outubro.

Crianças nascidas nesses períodos tendem, em média, a apresentar respostas emocionais um pouco mais estáveis, com menores episódios de irritação e reações impulsivas, se comparadas com crianças de outros meses.

Essa ligação entre a época do nascimento e aspectos do temperamento pode ter explicações que vão além do acaso.

Entre os principais fatores considerados estão variações sazonais de luz solar, temperatura e ambiente familiar nos primeiros meses de vida, que podem influenciar ritmos biológicos e a forma como o bebê processa estímulos nos primeiros meses após o nascimento.

É importante destacar que esses padrões são observados em médias populacionais, e não determinam o comportamento individual de cada criança.

O temperamento é resultado de uma combinação complexa de fatores, que incluem genética, ambiente familiar, experiências cotidianas, vínculo afetivo e rotinas de cuidado.

Ou seja, nascer em um desses meses não garante que a criança será mais calma, assim como nascer em outros meses não condena ninguém a um temperamento mais agitado.

Especialistas em desenvolvimento infantil ressaltam que, embora seja interessante observar tendências estatísticas ligadas ao mês de nascimento, o que realmente molda o comportamento de uma criança ao longo do tempo é o ambiente em que ela cresce, as interações que vive e as práticas de cuidado e educação recebidas desde os primeiros dias.

No fim, a temporada em que um bebê nasce pode até influenciar alguns aspectos iniciais do temperamento, mas o cuidado, o amor dos responsáveis e a rotina estabelecida fazem toda a diferença no desenvolvimento emocional de cada criança.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!