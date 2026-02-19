Quem deve pagar quando a lâmpada queima: proprietário ou inquilino? Entenda o que diz a lei

Responsabilidade pela troca de lâmpada em imóvel alugado costuma gerar dúvidas, mas a Lei do Inquilinato estabelece critérios claros sobre manutenção e pequenos reparos

Gabriel Yuri Souto - 19 de fevereiro de 2026

Troca de lâmpada. (Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

Quem deve pagar quando a lâmpada queima, o proprietário ou o inquilino, é uma dúvida comum em contratos de aluguel residencial.

A resposta, na maioria dos casos, está relacionada ao tipo de manutenção e ao uso cotidiano do imóvel, conforme previsto na Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

De forma geral, a legislação determina que o inquilino é responsável pelos danos e desgastes decorrentes do uso normal do imóvel. Assim, a troca de lâmpadas queimadas costuma ser considerada um reparo simples, ligado à manutenção diária, e não uma obrigação do proprietário.

Além disso, especialistas em direito imobiliário explicam que pequenos consertos, como substituição de lâmpadas, pilhas de controles, chuveiros e itens de uso contínuo, entram na categoria de conservação do imóvel durante a locação.

Portanto, essas despesas normalmente devem ser assumidas pelo locatário enquanto estiver residindo no local.

Por outro lado, a responsabilidade pode mudar em situações específicas. Se a lâmpada queimar por causa de um problema elétrico estrutural, como falha na fiação ou defeito na instalação, a obrigação passa a ser do proprietário.

Nesse caso, o dano não é considerado desgaste natural, mas sim um vício do imóvel.

Outro ponto importante é o estado do imóvel na entrega das chaves. Caso as lâmpadas já estejam queimadas no início do contrato e isso esteja registrado no laudo de vistoria, o proprietário deve providenciar a reposição ou autorizar o ajuste.

Caso contrário, a responsabilidade tende a recair sobre o inquilino após o início da locação.

O que diz a Lei do Inquilinato sobre manutenção

A Lei do Inquilinato estabelece que o proprietário deve garantir as condições estruturais do imóvel, incluindo instalações elétricas, hidráulicas e segurança geral. Entretanto, o inquilino deve zelar pela conservação, realizando pequenos reparos decorrentes do uso diário.

Dessa forma, a troca de lâmpadas queimadas se enquadra, na maioria das situações, como manutenção rotineira. Ainda assim, o contrato de aluguel pode prever regras específicas, desde que não contrariem a legislação vigente.

Quando o contrato pode mudar a responsabilidade

Embora a regra geral seja clara, o contrato de locação pode detalhar obrigações adicionais. Alguns contratos incluem cláusulas sobre manutenção de itens internos do imóvel, o que reforça a responsabilidade do inquilino em trocas simples.

Por isso, antes de solicitar o reembolso ou cobrar o proprietário, o ideal é verificar o contrato e o laudo de vistoria inicial. Esses documentos servem como base para evitar conflitos e definir corretamente quem deve arcar com cada despesa durante a locação.

No fim, a regra prática é simples: se a lâmpada queimou pelo uso normal, o pagamento costuma ser do inquilino; se o problema está na estrutura elétrica do imóvel, a responsabilidade passa a ser do proprietário.

