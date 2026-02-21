Fim de uma era: Nestlé decide deixar mercado de sorvetes e negocia venda para empresa italiana

Multinacional negocia venda das operações remanescentes de sorvetes à Froneri e prioriza café, nutrição, alimentos e mercado pet

Gabriel Dias - 21 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Sorvetes Nestlé)

A Nestlé decidiu virar a página em um dos segmentos mais tradicionais do seu portfólio.

A multinacional informou que deixará definitivamente o mercado de sorvetes e está em negociações avançadas para vender as operações restantes à empresa italiana Froneri.

O conjunto de medidas integra um plano mais amplo de reorganização estratégica. Segundo o CEO Philipp Navratil, a companhia pretende simplificar sua estrutura e concentrar investimentos em quatro frentes consideradas prioritárias: café, alimentos, nutrição e produtos voltados ao mercado pet.

A maior parte do negócio de sorvetes já havia sido transferida anteriormente para a Froneri, joint venture criada em 2016 em parceria com a PAI Partners.

Agora, a Nestlé pretende concluir o processo com a venda das operações que ainda mantém em países como Canadá, Chile, Peru, China, Malásia e Tailândia.

A mudança ocorre em um momento de pressão por resultados mais consistentes e recuperação da confiança dos investidores.

Desde que assumiu o comando da empresa, Navratil anunciou um corte de 16 mil postos de trabalho ao longo dos próximos 18 meses, além da saída de outras áreas consideradas menos estratégicas para o futuro da companhia.

Para 2026, a expectativa da empresa é alcançar crescimento entre 3% e 4%. Enquanto isso, analistas avaliam que o mercado ainda aguarda ajustes mais profundos no portfólio da multinacional, agora oficialmente fora do segmento de sorvetes.

