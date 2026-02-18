Supermercados fechados aos domingos: empresas vão ampliar equipes em dias estratégicos da semana

Nova regra entra em vigor em 1º de março e deve concentrar o fluxo de clientes às vésperas e logo após o fim de semana

Gabriel Dias - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O hábito de deixar as compras para o domingo está perto do fim no Espírito Santo. A partir de 1º de março de 2026, supermercados e estabelecimentos do setor alimentício não poderão contar com trabalhadores nesse dia, o que já mobiliza o varejo a reorganizar escalas e reforçar equipes.

Com apenas três domingos restantes de funcionamento regular, a expectativa é de que o movimento migre principalmente para o sábado e para a segunda-feira.

Segundo a Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS), cada empresa deve ajustar sua operação conforme o perfil da loja e da clientela. A tendência inicial é de maior impacto nesses dois dias, até que o consumidor adapte sua rotina.

No Grupo Carone — um dos principais varejistas do Espírito Santo —, a estratégia envolve redistribuir as escalas entre segunda e sábado e reforçar o quadro funcional — a rede tem mais de 600 vagas abertas. Já o São José Supermercados deve avaliar o comportamento das vendas antes de ampliar as equipes.

A mudança decorre da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicomerciários e a Fecomércio-ES. O descanso dominical valerá até 31 de outubro de 2026, podendo ser prorrogado.

O acordo regulamenta o trabalho, não o funcionamento dos estabelecimentos. Pequenos mercados familiares poderão abrir, assim como atividades específicas, como inventários — limitados a quatro domingos por ano.

A nova dinâmica deve redesenhar o fluxo de consumidores e exigir fôlego extra nas prateleiras às segundas-feiras.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!