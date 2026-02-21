Tarcísio deixa entrevista sem responder sobre vice investigado por suspeita de lavagem de dinheiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixou entrevista após evento neste sábado (21) sem responder a questionamento sobre a investigação de seu vice, Felício Ramuth (PSD), sob suspeita de lavagem de dinheiro.

Ramuth e sua esposa, Vanessa, são alvo de apurações em Andorra, país europeu localizado entre a França e a Espanha e que já foi considerado paraíso fiscal.

Elas indicam que o casal teria movimentado mais de US$ 1,6 milhão (R$ 8,3 milhões, na cotação atual) em uma conta no AndBank, em transferências de “fundos procedentes de atividades ilícitas”. A investigação foi revelada nesta sexta-feira (20) pelo site Metrópoles e confirmada pela Folha.

Na manhã de sábado, o governador participou de um evento de inauguração de uma Praça da Cidadania em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo.

Ao final do evento, a assessoria de comunicação do governo paulista afirmou que Tarcísio responderia a uma pergunta por veículo, que seriam feitas em uma fila determinada antes do início da entrevista, e perguntou qual o tema de cada questionamento aos jornalistas. Foi informada de que a Folha pretendia questionar o governador a respeito das investigações sobre Ramuth.

O governador respondeu a cinco questões. Na última, ouviu uma pergunta sobre o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e as apurações do Banco Master.

“A gente precisa mudar o curso, porque a gente não pode ser o país da impunidade. Não dá mais para ser o país da impunidade”, afirmou Tarcísio. “A gente viu uma Lava Jato que acabou ruindo. Parece que nós não aprendemos nada com as lições do passado”, disse.

Apesar de a assessoria do governador sinalizar que era a vez da pergunta da Folha, o governador terminou a resposta sobre Nikolas e encerrou abruptamente a entrevista e se afastou rapidamente dos jornalistas. A reportagem ainda o questionou sobre o tema, mas não respondeu.

Ramuth tem a intenção de se candidatar novamente como vice de Tarcísio para a eleição de 2026 ao governo paulista e é visto pelo entorno do governador como um dos favoritos para a chapa. Outro cotado é o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL).

Nesta sexta-feira, o vice-governador negou qualquer irregularidade e afirmou ter prestado todos os esclarecimentos necessários às autoridades de Andorra. Ele também disse que todos os recursos foram devidamente declarados à Receita Federal.

Já o Governo de São Paulo afirmou em comunicado divulgado na sexta não haver processo aberto no Brasil sobre o caso. “Não existe acusação contra o vice-governador e sua esposa, e nem processo aberto no Brasil, mas sim uma investigação a respeito do referido banco AndBank. Todos os esclarecimentos sobre o caso já foram prestados diretamente em Andorra, não havendo nova oitiva agendada e nem fato novo. Todos os recursos foram devidamente declarados, bem como todos os impostos pagos.”

