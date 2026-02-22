Chuveiro elétrico: como escolher o melhor modelo para não se decepcionar na hora do banho
Pequenas diferenças no equipamento impactam conforto e consumo mensais
O chuveiro elétrico é um dos equipamentos mais presentes nos lares brasileiros e também um dos que mais consomem energia. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o aparelho pode representar até 25% do consumo residencial em algumas regiões.
Por isso, escolher o modelo adequado vai além do preço: envolve potência, pressão da água, sistema de aquecimento e compatibilidade elétrica da residência.
Os eletricistas explicam que a potência (medida em watts) determina a capacidade de aquecimento. Regiões mais frias exigem modelos acima de 6.800W, enquanto locais quentes podem funcionar bem com potências menores.
A tensão elétrica (127V ou 220V) também deve ser observada, assim como a bitola da fiação e o disjuntor adequado, conforme orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ignorar esses critérios pode comprometer desempenho e segurança.
1. Zagonel Moment
Destaca-se pelo aquecimento rápido e controle eletrônico gradual de temperatura, permitindo ajustes mais precisos durante o banho. Indicado para quem busca estabilidade térmica.
2. Lorenzetti Loren Shower
Modelo de perfil econômico, com bom custo-benefício e potência adequada para uso cotidiano. É voltado para quem deseja simplicidade e eficiência básica.
3. Lorenzetti Advanced
Apresenta design moderno com cano incorporado, facilitando a instalação em substituições diretas. Mantém aquecimento eficiente dentro da categoria intermediária.
4. Fame Elegance
Oferece ducha ampla e maior espalhamento de água, favorecendo sensação de volume mais intenso no banho. Indicado para locais com pressão hidráulica satisfatória.
5. Hydra Optima
Possui múltiplos níveis de temperatura e ducha manual inclusa, ampliando a versatilidade. É recomendado para famílias que desejam diferentes ajustes térmicos.
6. Fame Intense
Conta com espalhador de grande diâmetro e jatos mais suaves, priorizando conforto. Adequado para quem valoriza experiência mais uniforme de água.
7. Lorenzetti Acqua Century
Integra a linha premium da marca, com resistência de troca rápida tipo refil, facilitando manutenção e reduzindo tempo de substituição.
Na prática, a escolha ideal depende da combinação entre potência adequada à região, pressão de água disponível e infraestrutura elétrica segura.
