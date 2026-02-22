Chuveiro elétrico: como escolher o melhor modelo para não se decepcionar na hora do banho

Pequenas diferenças no equipamento impactam conforto e consumo mensais

Magno Oliver - 22 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube/helciomaridodealuguel )

O chuveiro elétrico é um dos equipamentos mais presentes nos lares brasileiros e também um dos que mais consomem energia. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o aparelho pode representar até 25% do consumo residencial em algumas regiões.

Por isso, escolher o modelo adequado vai além do preço: envolve potência, pressão da água, sistema de aquecimento e compatibilidade elétrica da residência.

Os eletricistas explicam que a potência (medida em watts) determina a capacidade de aquecimento. Regiões mais frias exigem modelos acima de 6.800W, enquanto locais quentes podem funcionar bem com potências menores.

A tensão elétrica (127V ou 220V) também deve ser observada, assim como a bitola da fiação e o disjuntor adequado, conforme orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ignorar esses critérios pode comprometer desempenho e segurança.

Chuveiro elétrico: como escolher o melhor modelo para não se decepcionar na hora do banho

1. Zagonel Moment

Destaca-se pelo aquecimento rápido e controle eletrônico gradual de temperatura, permitindo ajustes mais precisos durante o banho. Indicado para quem busca estabilidade térmica.

2. Lorenzetti Loren Shower

Modelo de perfil econômico, com bom custo-benefício e potência adequada para uso cotidiano. É voltado para quem deseja simplicidade e eficiência básica.

3. Lorenzetti Advanced

Apresenta design moderno com cano incorporado, facilitando a instalação em substituições diretas. Mantém aquecimento eficiente dentro da categoria intermediária.

4. Fame Elegance

Oferece ducha ampla e maior espalhamento de água, favorecendo sensação de volume mais intenso no banho. Indicado para locais com pressão hidráulica satisfatória.

5. Hydra Optima

Possui múltiplos níveis de temperatura e ducha manual inclusa, ampliando a versatilidade. É recomendado para famílias que desejam diferentes ajustes térmicos.

6. Fame Intense

Conta com espalhador de grande diâmetro e jatos mais suaves, priorizando conforto. Adequado para quem valoriza experiência mais uniforme de água.

7. Lorenzetti Acqua Century

Integra a linha premium da marca, com resistência de troca rápida tipo refil, facilitando manutenção e reduzindo tempo de substituição.

Na prática, a escolha ideal depende da combinação entre potência adequada à região, pressão de água disponível e infraestrutura elétrica segura.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!