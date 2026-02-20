Pare de usar água: esse ingrediente deixa a batata assada muito mais saborosa

Antes de ir ao forno, a batata pode passar por um preparo rápido que muda textura e sabor — e o segredo está longe da água

Isabella Victória - 20 de fevereiro de 2026

(Imagem: Reprodução/tupi.fm)

Crocante por fora, macia por dentro e com aquele dourado que abre o apetite só de olhar.

A batata assada é figurinha carimbada na mesa dos brasileiros — mas quase sempre fica aquém do que poderia ser.

O motivo? Um detalhe aparentemente inofensivo que acontece antes mesmo de ela entrar no forno.

Muita gente ainda aposta no velho hábito de dar uma pré-cozida em água com sal. Funciona? Funciona. Mas também limita o sabor.

Existe uma forma simples de transformar completamente o resultado — e ela começa na panela.

O erro que passa despercebido

A água cumpre apenas uma função: cozinhar.

Ela amolece a batata, prepara para o forno, mas, por outro lado, não entrega profundidade.

Ou seja, você inicia o preparo sem construir camadas de sabor desde o começo.

A solução, portanto, é trocar a água por leite e natas (creme de leite fresco).

A troca que muda tudo

A mistura de leite com natas cozinha e envolve a batata com gordura e suavidade ao mesmo tempo.

O resultado? Um interior mais cremoso e um sabor mais encorpado desde o primeiro minuto de preparo.

Ao absorver parte dessa mistura, a batata ganha uma textura mais aveludada por dentro, enquanto continua perfeita para formar aquela crosta dourada no forno.

Por que funciona tão bem?

O leite traz leve doçura e suavidade.

As natas acrescentam gordura, que intensifica o sabor e ajuda na sensação de cremosidade.

Quando a batata vai ao forno depois dessa etapa, ela já está impregnada de sabor — não depende apenas do tempero final para ficar interessante.

É uma construção de sabor que começa antes de assar.

Como fazer em casa

O preparo é simples e não exige técnica avançada:

Corte as batatas em gomos ou pedaços grandes. Coloque em uma panela e cubra com uma mistura de leite e natas (em proporção equilibrada, suficiente para envolver os pedaços). Cozinhe por alguns minutos, apenas até começar a amolecer por fora. Escorra com cuidado e dê uma leve sacudida para criar uma superfície mais irregular. Leve ao forno bem quente com azeite ou manteiga até dourar.

Essa pequena irregularidade na superfície ajuda a formar uma casquinha mais crocante, contrastando com o interior macio e levemente cremoso.

O resultado é outro nível

A batata sai do forno mais aromática, mais intensa e com textura superior.

Não é apenas uma questão de tempero, mas de técnica.

Trocar a água por leite e natas é aquele detalhe simples que faz alguém perguntar à mesa: “O que você fez diferente?”

