Curso gratuito e a distância em Desenvolvimento Neuropsicomotor abre 50 mil vagas

UFSC oferece curso gratuito e a distância em desenvolvimento neuropsicomotor com 50 mil vagas e foco em profissionais da saúde e educação

Gabriel Yuri Souto - 25 de fevereiro de 2026

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) abriu 50 mil vagas para um curso gratuito e a distância em Desenvolvimento Neuropsicomotor, voltado principalmente para profissionais da saúde, educação e áreas afins.

As informações foram divulgadas em conteúdo explicativo gravado por criadores de conteúdo educacional que repercutiram a abertura das inscrições e os detalhes do programa formativo online.

O curso integra iniciativas de formação continuada e busca ampliar o acesso ao conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sinais de alerta e intervenção precoce.

Além disso, a modalidade online permite que estudantes de todo o Brasil participem sem a necessidade de deslocamento.

Curso gratuito em desenvolvimento neuropsicomotor é 100% online

O curso gratuito e a distância em Desenvolvimento Neuropsicomotor ocorre totalmente no formato online, o que facilita o acesso de profissionais que já atuam na área e desejam se atualizar.

Dessa forma, o participante pode acompanhar as aulas de qualquer região do país, respeitando a própria rotina de estudos.

A formação aborda temas relacionados ao desenvolvimento infantil, avaliação neuropsicomotora, identificação de atrasos no desenvolvimento e estratégias de intervenção precoce.

Com isso, o conteúdo contribui diretamente para a qualificação de profissionais que lidam com crianças em contextos clínicos, escolares e sociais.

Além disso, a oferta em larga escala, com 50 mil vagas, reforça o objetivo de democratizar o acesso à capacitação especializada, especialmente em áreas com alta demanda por conhecimento técnico.

Público-alvo e importância da formação

O curso gratuito em desenvolvimento neuropsicomotor atende principalmente profissionais da saúde, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fonoaudiólogos.

No entanto, educadores, estudantes e outros interessados na área do desenvolvimento infantil também podem se inscrever.

A formação se destaca porque o desenvolvimento neuropsicomotor desempenha papel essencial na infância. Quando profissionais identificam sinais de atraso precocemente, eles conseguem orientar intervenções mais eficazes e melhorar a qualidade de vida das crianças.

Por isso, a capacitação contínua nessa área se tornou uma demanda crescente, especialmente em escolas, clínicas e centros de reabilitação.

Inscrições e certificação do curso gratuito

As inscrições para o curso gratuito e a distância em Desenvolvimento Neuropsicomotor ocorrem de forma online, por meio da plataforma de cursos disponibilizada pela instituição. O acesso digital simplifica o processo e amplia o alcance nacional da formação.

Após a conclusão das atividades, os participantes podem obter certificação, desde que cumpram os requisitos acadêmicos estabelecidos pelo programa. Assim, o curso não apenas amplia o conhecimento técnico, mas também fortalece o currículo profissional dos inscritos.

