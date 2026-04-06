Erro comum no café da manhã que pode engordar e prejudicar a saúde, segundo nutricionistas

Hábitos aparentemente inofensivos logo nas primeiras horas do dia podem influenciar mais do que muita gente imagina

Layne Brito - 06 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Muita gente começa a manhã acreditando que está fazendo uma escolha prática, rápida e até satisfatória para matar a fome. No entanto, alguns hábitos repetidos quase no automático podem transformar a primeira refeição do dia em uma armadilha silenciosa para o organismo.

Quando o café da manhã é montado sem equilíbrio, o resultado pode ir além da fome fora de hora e acabar impactando o peso, a disposição e até a saúde ao longo do tempo.

Segundo nutricionistas, um dos erros mais comuns está no excesso de carboidratos refinados logo cedo, principalmente quando eles aparecem sem combinação com proteínas, fibras e gorduras de melhor qualidade.

Pães brancos, bolachas, bolos industrializados, cereais açucarados e outros produtos semelhantes podem até trazer sensação imediata de saciedade, mas tendem a provocar picos rápidos de açúcar no sangue, seguidos por quedas bruscas de energia.

Esse movimento faz com que a fome volte mais cedo, aumentando a chance de beliscar ao longo do dia e dificultando o controle alimentar.

Além disso, a repetição desse padrão pode favorecer o ganho de peso e prejudicar o funcionamento do metabolismo.

O problema, portanto, nem sempre está em um alimento isolado, mas na forma como ele domina a refeição sem equilíbrio nutricional.

Especialistas explicam que um café da manhã mais completo costuma incluir combinações que ajudem a manter a saciedade por mais tempo.

Ovos, iogurte natural, frutas, aveia, castanhas e pães integrais, por exemplo, aparecem entre as alternativas que contribuem para uma rotina alimentar mais equilibrada.

Mais do que cortar itens específicos, o ideal é observar a composição da refeição como um todo.

Pequenas mudanças feitas logo no início do dia podem ter efeito importante no controle da fome, na energia e na saúde ao longo das semanas.

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