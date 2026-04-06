Uma única substituição pode ajudar a controlar a pressão alta, segundo especialistas

O perigo pode estar no excesso invisível

Daniella Bruno - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

A busca por uma vida mais saudável tem levado cada vez mais pessoas a repensarem hábitos do dia a dia, especialmente quando o assunto envolve alimentação.

Pequenas escolhas feitas diariamente impactam diretamente o funcionamento do organismo e ajudam a prevenir problemas que, muitas vezes, se desenvolvem de forma silenciosa.

Entre essas condições, a pressão alta se destaca como uma das mais comuns e perigosas. Frequentemente sem sintomas evidentes, ela exige atenção constante e mudanças de rotina.

Nesse cenário, especialistas mostram que uma simples substituição alimentar pode fazer diferença significativa no controle da hipertensão.

Troca simples pode gerar grande impacto

Especialistas reforçam que reduzir o consumo de sódio representa uma das medidas mais eficazes para controlar a pressão arterial. Por isso, substituir o sal comum se torna uma estratégia prática e acessível no dia a dia.

Entre as principais alternativas, destacam-se o sal light tradicional, que possui cerca de 50% menos sódio, as misturas de sal com potássio vendidas em supermercados e até temperos industrializados com redução de sódio — desde que essa informação esteja claramente indicada no rótulo.

Esses produtos podem ser utilizados no preparo de alimentos cotidianos, facilitando a adaptação sem comprometer o sabor. Além disso, ervas naturais e especiarias também ajudam a reduzir a dependência do sal, tornando a alimentação mais equilibrada.

Ao mesmo tempo, essa substituição traz efeitos diretos no organismo. O excesso de sódio faz o corpo reter líquidos, aumenta o volume de sangue nas artérias e eleva a pressão.

Com o passar do tempo, esse processo sobrecarrega o coração e aumenta o risco de problemas graves, como infarto e AVC.

Mudança exige atenção e orientação

Apesar dos benefícios, especialistas alertam que a substituição do sal não deve ocorrer de forma indiscriminada. Isso porque muitos desses produtos utilizam potássio como alternativa ao sódio, o que também exige cuidado.

Pessoas com doenças renais ou que utilizam medicamentos que alteram os níveis de potássio no organismo devem buscar orientação médica antes de adotar essa mudança. Isso acontece porque o excesso de potássio também pode trazer riscos à saúde.

Além disso, o controle da pressão não depende apenas dessa substituição. É fundamental reduzir o consumo de alimentos ultra processados, ler rótulos com atenção e manter hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas e controlar o estresse.

Consequentemente, a combinação de pequenas mudanças gera resultados mais consistentes. Ao agir com consciência e equilíbrio, o indivíduo não apenas controla a pressão arterial, mas também protege o coração e melhora sua qualidade de vida.

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