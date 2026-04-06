6 árvores para plantar em casa que dão sombra, deixam a casa fresquinha e ajudam a relaxar

Mais do que beleza, algumas espécies conseguem transformar o quintal em um refúgio natural, com conforto térmico e sensação de bem-estar no dia a dia

Layne Brito - 06 de abril de 2026

Extremosa. (Foto: Reprodução)

Nem sempre é preciso uma grande reforma para deixar a casa mais agradável. Em muitos casos, a mudança começa do lado de fora, com escolhas simples que impactam diretamente o clima, a paisagem e até a rotina dos moradores.

No quintal, no jardim ou perto da varanda, algumas árvores conseguem ir além do efeito ornamental e se tornam aliadas importantes para criar sombra, amenizar o calor e trazer aquela sensação de tranquilidade que tanta gente procura dentro de casa.

Além de ajudarem a refrescar o ambiente, essas espécies também tornam os espaços externos mais convidativos para momentos de descanso, leitura ou convivência em família.

Com o plantio certo, o imóvel ganha mais charme e passa a oferecer um cenário mais acolhedor, especialmente nos dias de temperaturas elevadas.

Confira algumas árvores ideais para plantar em casa:

1. Ipê-mirim

Possui porte menor, flores vistosas e é ideal para quem busca sombra sem ocupar muito espaço.

2. Extremosa

Muito utilizada em áreas urbanas, tem flores coloridas e raízes pouco agressivas.

3. Quaresmeira

Conhecida pelas flores roxas marcantes, une beleza e crescimento moderado.

4. Resedá

Opção compacta, perfeita para jardins menores e de fácil manutenção.

5. Oiti

Oferece sombra densa e ampla, sendo mais indicado para quintais maiores.

6. Pata-de-vaca

Chama atenção pelas folhas e flores, sendo uma alternativa versátil para residências.

Antes de escolher a espécie, porém, é importante observar o espaço disponível, o crescimento das raízes e a proximidade com muros, calçadas e tubulações.

Esse cuidado evita problemas futuros e ajuda a garantir que a árvore se desenvolva de forma saudável, sem comprometer a estrutura do imóvel.

Mais do que contribuir para o frescor da casa, plantar uma árvore também pode mudar a relação das pessoas com o ambiente onde vivem.

Em meio à correria do dia a dia, ter um canto verde, sombreado e silencioso pode ser o detalhe que faltava para transformar o lar em um espaço de descanso e bem-estar.

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