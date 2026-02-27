Advogada mostra passo a passo para regularizar imóvel mesmo sem a escritura

Especialista explica que é possível regularizar imóvel sem escritura direto no cartório, usando usucapião ou adjudicação compulsória extrajudicial, conforme a situação jurídica do imóvel

Gabriel Yuri Souto - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Regularizar imóvel sem escritura é plenamente possível por vias extrajudiciais, sem necessidade de ação judicial, desde que os requisitos legais sejam cumpridos.

As orientações foram explicadas em vídeo pela advogada Henriette Brigagão, do perfil @drahenrietteadvogada, que detalha os caminhos legais disponíveis diretamente no Cartório de Registro de Imóveis.

Segundo a especialista, duas alternativas extrajudiciais são as mais utilizadas para regularizar imóvel sem escritura: a usucapião extrajudicial e a adjudicação compulsória extrajudicial.

Cada procedimento possui pressupostos específicos e exige documentação adequada para análise do registrador.

Usucapião extrajudicial é uma das principais vias

A usucapião extrajudicial está prevista no artigo 216-A da Lei nº 6.015/73, incluído pelo Código de Processo Civil de 2015. Esse mecanismo permite o reconhecimento da aquisição da propriedade diretamente no cartório, desde que a posse atenda aos critérios legais.

Entre os requisitos essenciais, a advogada destaca a posse mansa, pacífica e contínua, além do animus domini, ou seja, a intenção de agir como proprietário do imóvel.

Também é necessário cumprir o lapso temporal conforme a modalidade de usucapião.

Na modalidade extraordinária, o prazo é de 15 anos, podendo cair para 10 anos quando há moradia habitual ou realização de obras produtivas.

Já a usucapião ordinária exige 10 anos de posse com justo título e boa-fé, podendo chegar a cinco anos em hipóteses específicas previstas em lei.

Além disso, existem modalidades especiais, como a usucapião especial urbana, que exige cinco anos de posse em imóvel de até 250m², e a usucapião especial rural, aplicada a áreas de até 50 hectares com o mesmo prazo de posse contínua.

Adjudicação compulsória extrajudicial também permite regularização

Outra alternativa explicada por Henriette Brigagão é a adjudicação compulsória extrajudicial, prevista no artigo 216-B da Lei de Registros Públicos, incluído pela Lei 14.382/2022.

Esse procedimento se aplica quando existe contrato de compra e venda válido, mas o vendedor se recusa ou não pode outorgar a escritura definitiva.

Nesse caso, é necessário apresentar contrato ou promessa de compra e venda, comprovar a quitação integral do preço, demonstrar que o imóvel está devidamente individualizado e que não há controvérsia substancial sobre a negociação.

Procedimento ocorre diretamente no cartório

De acordo com a advogada, o procedimento começa com o requerimento no Registro de Imóveis, acompanhado das provas documentais, incluindo a quitação do valor pago. Em seguida, o cartório realiza a notificação do vendedor.

Caso não haja impugnação dentro do prazo legal, o registrador pode efetivar a transferência da propriedade diretamente no cartório.

Assim, o imóvel passa a ter regularização formal sem necessidade de processo judicial, desde que todas as exigências legais sejam atendidas.

