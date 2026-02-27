Aposentados e pensionistas do INSS poderão receber 13º antecipado em 2026

Documento técnico em elaboração pelo governo federal pode trazer uma mudança que pode movimentar milhões para os brasileiros

Projeto de Lei que define o pagamento do 13º salário segue tramitando no Congresso. (Foto: Reprodução)

O décimo terceiro salário é um pagamento adicional garantido a trabalhadores e segurados da Previdência Social, criado como forma de reforçar a renda anual.

Já no caso dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o valor costuma ser depositado no segundo semestre. E em 2026, no entanto, o governo federal prepara uma nova antecipação do benefício, repetindo estratégia adotada em anos anteriores.

A proposta em elaboração no Ministério da Previdência Social prevê que o pagamento seja dividido em duas parcelas de 50%, com depósitos programados para abril e maio.

A medida depende da finalização de uma nota técnica que será encaminhada ao Ministério da Fazenda e, posteriormente, da assinatura de decreto presidencial autorizando a liberação.

A expectativa é que cerca de R$ 78 bilhões sejam injetados na economia, alcançando aproximadamente 35 milhões de segurados.

Caso confirmada, a primeira parcela deverá ser creditada a partir de 24 de abril, enquanto a segunda está prevista para começar em 25 de maio.

O pagamento seguirá o calendário habitual do INSS, sendo depositado junto com o benefício mensal. Como o valor do décimo terceiro já está previsto no orçamento anual da Previdência, a antecipação não representa aumento de despesa pública, apenas altera o período de liberação dos recursos.

Têm direito ao abono segurados que receberam, ao longo do ano, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebem o décimo terceiro, por se tratar de assistência social.

Para consultar valores e datas, o segurado pode utilizar os seguintes canais:

Aplicativo Meu INSS: disponível para Android e iOS.
Site oficial do governo federal pelo: gov.br/meuinss.
Telefone 135: central de atendimento.

