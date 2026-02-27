Aposentados e pensionistas do INSS poderão receber 13º antecipado em 2026
Documento técnico em elaboração pelo governo federal pode trazer uma mudança que pode movimentar milhões para os brasileiros
O décimo terceiro salário é um pagamento adicional garantido a trabalhadores e segurados da Previdência Social, criado como forma de reforçar a renda anual.
Já no caso dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o valor costuma ser depositado no segundo semestre. E em 2026, no entanto, o governo federal prepara uma nova antecipação do benefício, repetindo estratégia adotada em anos anteriores.
A proposta em elaboração no Ministério da Previdência Social prevê que o pagamento seja dividido em duas parcelas de 50%, com depósitos programados para abril e maio.
A medida depende da finalização de uma nota técnica que será encaminhada ao Ministério da Fazenda e, posteriormente, da assinatura de decreto presidencial autorizando a liberação.
A expectativa é que cerca de R$ 78 bilhões sejam injetados na economia, alcançando aproximadamente 35 milhões de segurados.
Caso confirmada, a primeira parcela deverá ser creditada a partir de 24 de abril, enquanto a segunda está prevista para começar em 25 de maio.
O pagamento seguirá o calendário habitual do INSS, sendo depositado junto com o benefício mensal. Como o valor do décimo terceiro já está previsto no orçamento anual da Previdência, a antecipação não representa aumento de despesa pública, apenas altera o período de liberação dos recursos.
Têm direito ao abono segurados que receberam, ao longo do ano, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.
Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebem o décimo terceiro, por se tratar de assistência social.
Para consultar valores e datas, o segurado pode utilizar os seguintes canais:
Aplicativo Meu INSS: disponível para Android e iOS.
Site oficial do governo federal pelo: gov.br/meuinss.
Telefone 135: central de atendimento.
