Aposentados e pensionistas do INSS poderão receber 13º antecipado em 2026

Documento técnico em elaboração pelo governo federal pode trazer uma mudança que pode movimentar milhões para os brasileiros

Magno Oliver - 27 de fevereiro de 2026

Projeto de Lei que define o pagamento do 13º salário segue tramitando no Congresso. (Foto: Reprodução)

O décimo terceiro salário é um pagamento adicional garantido a trabalhadores e segurados da Previdência Social, criado como forma de reforçar a renda anual.

Já no caso dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o valor costuma ser depositado no segundo semestre. E em 2026, no entanto, o governo federal prepara uma nova antecipação do benefício, repetindo estratégia adotada em anos anteriores.

A proposta em elaboração no Ministério da Previdência Social prevê que o pagamento seja dividido em duas parcelas de 50%, com depósitos programados para abril e maio.

A medida depende da finalização de uma nota técnica que será encaminhada ao Ministério da Fazenda e, posteriormente, da assinatura de decreto presidencial autorizando a liberação.

A expectativa é que cerca de R$ 78 bilhões sejam injetados na economia, alcançando aproximadamente 35 milhões de segurados.

Caso confirmada, a primeira parcela deverá ser creditada a partir de 24 de abril, enquanto a segunda está prevista para começar em 25 de maio.

O pagamento seguirá o calendário habitual do INSS, sendo depositado junto com o benefício mensal. Como o valor do décimo terceiro já está previsto no orçamento anual da Previdência, a antecipação não representa aumento de despesa pública, apenas altera o período de liberação dos recursos.

Têm direito ao abono segurados que receberam, ao longo do ano, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebem o décimo terceiro, por se tratar de assistência social.

Para consultar valores e datas, o segurado pode utilizar os seguintes canais:

Aplicativo Meu INSS: disponível para Android e iOS.

Site oficial do governo federal pelo: gov.br/meuinss.

Telefone 135: central de atendimento.

