Imagem do milagre de Nossa Senhora de Guadalupe virá do México para Totus Tuus 2026, em Goiânia

Símbolo religioso será recebido pela primeira vez no evento, marcado para 30 de maio, no Estádio Serra Dourada

Davi Galvão - 27 de fevereiro de 2026

Nossa Senhora de Guadalupe é venerada na Basílica de Guadalupe, um dos maiores centros de peregrinação do mundo. (Foto: Divulgação)

A organização do Totus Tuus anunciou que a edição de 2026 será realizada no dia 30 de maio, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e terá como destaque a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Guadalupe, vinda do Santuário Nacional, no México.

Esta será a primeira vez que o evento receberá o símbolo religioso, considerado um dos mais importantes da devoção católica no continente americano.

O festival voltará ao Serra Dourada pelo segundo ano consecutivo, após a edição anterior reunir mais de 60 mil fiéis, segundo os organizadores.

A programação inclui momentos de louvor, pregação, celebração de missa e a entronização da imagem, que costuma ser um dos pontos centrais do encontro e atrair caravanas de diversas regiões.

Mantendo o formato das edições anteriores, a entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados são destinados a ações sociais e famílias em situação de vulnerabilidade.

As demais atrações e detalhes da programação ainda serão divulgados pela organização. Informações e cadastro de caravanas estão disponíveis no site oficial e nas redes sociais do evento.

Você sabia?

A devoção a Nossa Senhora de Guadalupe remonta a 1531, quando, conforme a tradição católica, a Virgem Maria teria aparecido ao indígena Juan Diego, no Monte Tepeyac, no México.

Na ocasião, a imagem da santa teria ficado marcada milagrosamente em um manto conhecido como tilma, preservado até hoje e considerado um dos principais objetos de veneração da Igreja.

