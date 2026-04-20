Delegado de Cocalzinho promete revelações contra advogada e dispara: “vamos ver se vão continuar apoiando”

Zilmon rebateu informações sobre seu afastamento, assegurando que o procedimento foi concluído e que a profissional foi indiciada

Davi Galvão - 20 de abril de 2026

Delegado afirmou que revelações serão feitas acerca de crimes cometidos pela advogada. (Foto: Redes Sociais)

O conflito protagonizado pelo delegado Christian Zilmon, de Cocalzinho de Goiás, que prendeu em flagrante a advogada Aricka Cunha, ganhou novos contornos após o titular da delegacia afirmar que irá revelar possíveis novos crimes até então desconhecidos praticados pela profissional.

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (20) nas redes sociais, o investigador prometeu trazer à tona investigações que envolvem até mesmo tráfico de drogas, mas sem entrar em detalhes.

Zilmon rebateu informações sobre seu afastamento, assegurando que o procedimento inicial contra a advogada já foi relatado e concluído com indiciamento.

Segundo o delegado, o desdobramento do caso apresentará fatos sobre um servidor que teria sido desligado da unidade policial após ser cooptado pela profissional.

“Vamos ver se vão continuar apoiando uma causa que não tem nada de pessoal e sim de técnico envolvendo vários outros crimes”, desafiou.

O titular da delegacia reforçou que o surgimento dessas novas frentes investigativas ocorreu de forma natural durante os trabalhos de rotina.

“Quem está disposto a falar de forma mentirosa e desvirtuar, tem que tá disposto a consequência”, afirmou o investigador, acrescentando que pretende materializar as provas no papel para disponibilizá-las à imprensa e aos críticos de sua atuação.

Em tempo

A tensão na cidade começou na última quarta-feira (15), quando o delegado deu voz de prisão à advogada dentro do próprio escritório dela.

O motivo foi uma publicação de Aricka nas redes sociais criticando o arquivamento de uma ocorrência feito por Zilmon. A profissional foi algemada sob acusação de difamação e liberada apenas após o pagamento de R$ 10 mil de fiança.

O caso provocou uma reação imediata da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), que denunciou o delegado por abuso de autoridade e apontou que ele estaria monitorando a casa e o escritório da advogada com o uso de drones.

No último domingo (19), a Justiça concedeu um habeas corpus preventivo que impede Zilmon de realizar atos de prisão ou registros contra a advogada em situações onde ele se considere vítima.

Mesmo diante da proibição judicial, o delegado manteve a postura ofensiva e garantiu que novas revelações virão a público. “Não vamos parar, vamos continuar investigando”, concluiu o policial no vídeo mais recente.

Atualmente, a conduta de Christian Zilmon está sob análise da Superintendência de Correições e Disciplina da Polícia Civil de Goiás.

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