Professor goiano desaparecido na Argentina após sair para encontro é achado morto

Segundo informações repassadas pelas autoridades, a causa da morte teria sido uma descompensação psicotrópica

Isabella Valverde - 20 de abril de 2026

Danilo Neves Pereira, de 35 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte do professor goiano Danilo Neves Pereira, de 35 anos, trouxe um desfecho trágico para um caso que vinha mobilizando amigos e familiares. O brasileiro, que estava desaparecido em Buenos Aires, na Argentina, foi encontrado morto após sair para um encontro marcado por aplicativo.

Antes de desaparecer, Danilo informou que encontraria uma pessoa identificada como “Ulysses” na madrugada da última terça-feira (14). Na ocasião, ele compartilhou um endereço localizado na Avenida de Mayo, 748, uma das regiões mais conhecidas e movimentadas da capital argentina.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, a causa da morte teria sido uma descompensação psicotrópica associada ao uso de cocaína. A polícia argentina também apontou que o goiano chegou a ser internado em um hospital de Buenos Aires na quarta-feira (15), um dia depois do encontro.

Amigos questionam versão e cobram investigação

Apesar da linha inicial apresentada pelas autoridades, amigos do professor levantam dúvidas sobre as circunstâncias do caso. Eles acreditam que “Ulysses” pode ser um nome falso e defendem uma investigação mais aprofundada para esclarecer o que realmente aconteceu nas horas que antecederam a morte.

A localização enviada por Danilo fica em uma área central e turística de Buenos Aires, em frente à Embaixada de Israel e próxima ao tradicional Café Tortoni. Por se tratar de uma região amplamente monitorada por câmeras de segurança, pessoas próximas pedem que as imagens sejam analisadas, além do rastreamento do celular do brasileiro.

Procurado, o Itamaraty informou que o Consulado do Brasil em Buenos Aires prestou a assistência necessária ao caso.

Trajetória acadêmica e artística

Danilo construiu uma carreira de destaque na área acadêmica. Professor de língua inglesa há 17 anos, ele lecionou por 12 anos no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás (UFG) e havia se mudado para a Argentina há cerca de seis meses.

Com trajetória marcada por atuação em diferentes instituições, ele era mestre pela UFG, doutorando pela UFRJ e já havia ensinado português na universidade norte-americana Emory, além de ter participado de experiências ligadas à UFC e ao programa Fulbright.

Além da vida acadêmica, Danilo também se dedicava à arte e à literatura. Ele dava vida à drag queen “Zelda, The Queen” e havia lançado, em agosto de 2025, a coletânea “Dividir-me-ei em três e outros contos”.

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