Gigante dos EUA compra mina de terras raras em Goiás por US$ 2,8 bilhões

Jazida é a maior produtora dos minerais fora do continente asiático

Ícaro Gonçalves - 20 de abril de 2026

Mina de terras raras em Minaçu (Foto: Divulgação/Serra Verde Group)

A empresa americana USA Rare Earth anunciou, nesta segunda-feira (20), a aquisição integral do grupo responsável pela exploração de terras raras em Goiás, em uma negociação que ultrapassa US$ 2,8 bilhões.

Chamado Serra Verde Group, o grupo atua principalmente na jazida Pela Ema, que fica em Minaçu, no Norte goiano. Do local, são extraídos minerais essenciais para a indústria mundial de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Segundo a companhia, o projeto brasileiro tem capacidade de fornecer elementos magnéticos críticos em alta escala, sendo a única mina de alta produção fora do polo asiático. Entre eles estão neodímio, praseodímio, disprósio e térbio.

A conclusão do negócio ainda depende de aval regulatório e deve ocorrer até o terceiro trimestre de 2026. Até lá, as empresas seguem em processo de integração e planejamento operacional.

A expectativa é que a produção atinja cerca de 6,4 mil toneladas anuais de óxidos de terras raras até 2027. Há também possibilidade de ampliação dessa capacidade conforme o desenvolvimento do projeto.

Em termos financeiros, a projeção inicial aponta para uma lucratividade anual entre US$ 550 milhões e US$ 650 milhões. O empreendimento já conta com um contrato de fornecimento de longo prazo que cobre toda a produção inicial de determinados minerais.

Com a compra da Serra Verde e a exploração de terras raras em Goiás, a USA Rare Earth prevê alcançar um EBITDA de aproximadamente US$ 1,8 bilhão por ano até 2030.

A nova estrutura também incorporará executivos da operação brasileira à liderança global. O atual CEO da Serra Verde, Thras Moraitis, passará a integrar a equipe de comando da companhia resultante.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!