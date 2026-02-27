Rede de supermercado troca direção e demite 500 funcionários de uma só vez

Estratégia inédita em empresa tradicional surpreende mercado e redefine prioridades internas

Magno Oliver - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução / Unsplash)

A gigante varejista norte-americana Target Corporation anunciou recentemente a demissão de cerca de 500 funcionários em centros de distribuição e escritórios regionais como parte de uma ampla reestruturação sob a liderança de seu novo diretor-executivo, Michael Fiddelke.

A mudança ocorre em meio à tentativa da empresa de reverter anos de crescimento estagnado e reforçar a experiência dos clientes em suas lojas físicas e digitais.

A tomada de decisão segue uma série de cortes de pessoal anunciados pela Target nos últimos meses, incluindo reduções anteriores que somaram cerca de 1.800 cargos corporativos antes mesmo de Fiddelke assumir oficialmente a função de CEO no início de fevereiro.

A nova fase visa simplificar as operações, consolidar distritos de loja e redirecionar recursos para o atendimento direto ao consumidor, com foco em tempos de filas menores, prateleiras mais organizadas e maior disponibilidade de produtos.

Do total de 500 demissões, aproximadamente 400 são de funções ligadas às operações da cadeia de suprimentos, enquanto cerca de 100 envolvem cargos de gestão regional responsáveis por supervisionar grupos de lojas.

Segundo a varejista, a economia gerada com esses cortes será invertida em contratação adicional para lojas e horas extras, além de treinamento voltado à melhoria da experiência do cliente, uma das principais prioridades da nova direção estratégica.

A Target, fundada em 1902 e com sede em Minneapolis, Minnesota, opera quase 2 000 lojas nos Estados Unidos e ficou conhecida por seu modelo de “varejo com estilo a preços acessíveis”, oferecendo desde itens de alimentação e eletrônicos até roupas e produtos de casa.

A reestruturação liderada por Fiddelke ocorre em um contexto de concorrência acirrada no setor de varejo físico, com empresas rivais disputando participação de mercado e consumidores cada vez mais exigentes em relação à experiência de compra.

