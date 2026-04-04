“Pensão não pode se transformar em meio de obter eterna fonte de renda”: ex-esposa entra na Justiça e perde
Decisão reforça que pensão entre ex-cônjuges tem caráter temporário e não pode se tornar renda permanente
Uma decisão recente da Justiça reacendeu o debate sobre o pagamento de pensão alimentícia entre ex-cônjuges. No caso, uma mulher perdeu a ação que buscava manter o recebimento após décadas do fim do casamento.
A juíza responsável entendeu que a pensão não pode se transformar em uma fonte de renda permanente. Segundo o processo, o pagamento já durava cerca de 30 anos, período considerado suficiente para a reorganização financeira da ex-esposa.
Justiça reforça caráter temporário da pensão
A decisão destacou que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges tem natureza excepcional e transitória. Ou seja, ela deve servir como suporte em um momento de adaptação após o divórcio.
A magistrada Lívia Vaz da Silva ressaltou que o objetivo não é garantir uma renda vitalícia, mas sim permitir que a pessoa retome sua autonomia financeira.
Dessa forma, a continuidade do pagamento sem justificativa perde respaldo legal.
Longo período influenciou decisão
Outro fator determinante foi o tempo decorrido desde o divórcio. Após três décadas, a Justiça entendeu que houve tempo suficiente para a ex-esposa buscar independência econômica.
Além disso, o entendimento considerou a evolução social e o aumento da participação no mercado de trabalho. Assim, a manutenção indefinida da pensão poderia gerar desequilíbrio entre as partes.
Quando a pensão pode continuar
A legislação não estabelece um prazo fixo para o fim da pensão. No entanto, a Justiça avalia alguns critérios antes de decidir:
- Necessidade real de quem recebe
- Capacidade financeira de quem paga
- Condições de saúde e idade
- Esforço para conquistar autonomia
Dessa forma, cada caso passa por análise individual.
Decisão reforça busca por independência
O entendimento judicial segue uma tendência atual: estimular a autonomia financeira após o fim do casamento.
Além disso, a decisão reforça que a pensão deve funcionar como apoio temporário, e não como complemento permanente de renda.
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