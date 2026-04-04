Com apenas 2 ingredientes, esse pudim é maravilhoso e fácil de fazer
Receita leva apenas leite condensado e ovos, tem preparo simples e resulta em um pudim cremoso para fazer em casa
Se você quer uma sobremesa prática, econômica e com sabor de receita caseira, esse pudim de 2 ingredientes pode ser a escolha ideal. Com preparo simples e poucos itens, a receita conquista pela textura cremosa e pelo resultado consistente.
A dica foi divulgada pelo perfil Receitinhas da Vovó, conhecido por compartilhar preparos rápidos e acessíveis para o dia a dia.
Ingredientes do pudim de 2 ingredientes
- 1 lata de leite condensado (395 g)
- 4 ovos inteiros
Opcional (calda):
- 1 xícara de açúcar
- 1/2 xícara de água quente
- Modo de preparo do pudim simples
Primeiro, se quiser a versão tradicional, prepare a calda. Derreta o açúcar até formar um caramelo dourado e, em seguida, adicione a água quente com cuidado. Depois, espalhe na forma.
Em seguida, coloque o leite condensado e os ovos no liquidificador. Bata por cerca de 1 minuto, apenas até misturar bem. Evite bater demais para não incorporar ar.
Logo após, despeje a mistura na forma. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria.
Deixe assar entre 1 hora e 1 hora e 20 minutos. Depois disso, faça o teste do palito para verificar a firmeza.
Por fim, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar.
Dica para deixar o pudim mais lisinho
Evite forno muito alto, pois isso pode formar furinhos na massa. Além disso, respeite o tempo de geladeira, já que ele garante a consistência ideal e melhora a textura.
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