Com apenas 2 ingredientes, esse pudim é maravilhoso e fácil de fazer

Receita leva apenas leite condensado e ovos, tem preparo simples e resulta em um pudim cremoso para fazer em casa

Gabriel Yuri Souto - 04 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Se você quer uma sobremesa prática, econômica e com sabor de receita caseira, esse pudim de 2 ingredientes pode ser a escolha ideal. Com preparo simples e poucos itens, a receita conquista pela textura cremosa e pelo resultado consistente.

A dica foi divulgada pelo perfil Receitinhas da Vovó, conhecido por compartilhar preparos rápidos e acessíveis para o dia a dia.

Ingredientes do pudim de 2 ingredientes

1 lata de leite condensado (395 g)

4 ovos inteiros

Opcional (calda):

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de água quente

Modo de preparo do pudim simples

Primeiro, se quiser a versão tradicional, prepare a calda. Derreta o açúcar até formar um caramelo dourado e, em seguida, adicione a água quente com cuidado. Depois, espalhe na forma.

Em seguida, coloque o leite condensado e os ovos no liquidificador. Bata por cerca de 1 minuto, apenas até misturar bem. Evite bater demais para não incorporar ar.

Logo após, despeje a mistura na forma. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria.

Deixe assar entre 1 hora e 1 hora e 20 minutos. Depois disso, faça o teste do palito para verificar a firmeza.

Por fim, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar.

Dica para deixar o pudim mais lisinho

Evite forno muito alto, pois isso pode formar furinhos na massa. Além disso, respeite o tempo de geladeira, já que ele garante a consistência ideal e melhora a textura.

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