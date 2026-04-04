Novas regras do Minha Casa, Minha Vida podem beneficiar até 170 mil famílias em Goiás

Programa agora oferece condições mais acessíveis para imóveis de até R$ 600 mil

Ícaro Gonçalves - 04 de abril de 2026

Prédio do Minha Casa Minha Vida. (Foto: Tomaz Silza/Agência Brasil)

As novas mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), publicadas no Diário Oficial da União na última quarta-feira (01), podem beneficiar até 170 mil famílias em Goiás.

A alteração das regras ocorreu por parte do Conselho Curador do FGTS, que elevou os limites de renda e os valores de imóveis financiáveis.

Segundo dados do Instituto Mauro Borges, o déficit habitacional em Goiás é de 171,2 mil famílias. A estimativa considera grupos familiares residindo em moradias inadequadas, coabitação involuntária e aqueles que enfrentam altos gastos com aluguel.

Com juros menores e subsídios maiores, famílias que antes não se enquadravam nas regras do programa agora terão mais chances de financiar o imóvel próprio. Isso também aquece a demanda por habitação econômica, criando oportunidades para novos compradores.

Como noticiado por Portal 6, as as alterações aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS inclui tanto a ampliação das faixas de renda quanto o valor máximo dos imóveis financiados.

O limite de renda da faixa 1 saltou de R$ 2.850 para R$ 3.200; o da faixa 2 foi de R$ 4.700 para R$ 5.000; e o da faixa 3 foi elevado de R$ 8.600 para R$ 9.600. Quanto a faixa 4, destinada a famílias de classe média, o limite de renda aumentou de R$ 12.000 para R$ 13.000.

Além da renda, o valor máximo dos imóveis financiados também foi reajustado. O teto passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil na faixa 3 e de R$ 500 mil para R$ 600 mil na faixa 4. Os valores máximos das faixas 1 e 2 já haviam sido aprovados em 2025 e estavam em vigor desde janeiro.

Com as mudanças, o governo pretende fortalecer o Minha Casa, Minha Vida e estimular o setor habitacional, considerado estratégico para o desenvolvimento econômico do país.

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