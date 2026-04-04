Advogada explica: um irmão pode obrigar os outros a vender imóvel da herança

Lei permite que qualquer herdeiro peça a venda do bem quando não há acordo entre os familiares

Gabriel Yuri Souto - 04 de abril de 2026

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um imóvel herdado nem sempre permanece na família por decisão conjunta. A legislação brasileira permite que um único herdeiro solicite a venda do bem, mesmo sem o consentimento dos demais.

De acordo com explicações da advogada Nayra Carvalho, esse direito está ligado ao chamado fim do condomínio entre herdeiros. Ou seja, ninguém é obrigado a permanecer como coproprietário de um imóvel contra a própria vontade.

Quando um herdeiro pode pedir a venda

Após a partilha, os herdeiros passam a dividir o imóvel. No entanto, quando não há acordo sobre o destino do bem, qualquer um pode recorrer à Justiça.

Nesse caso, o herdeiro pode solicitar a chamada extinção de condomínio. Assim, o Judiciário pode determinar a venda do imóvel e dividir o valor entre todos.

Além disso, a decisão não depende da aprovação da maioria dos herdeiros.

Venda pode ocorrer mesmo sem consenso

Muitas pessoas acreditam que a maioria decide sobre o imóvel. No entanto, essa ideia não corresponde à regra jurídica.

Se não houver acordo, a Justiça pode determinar a venda judicial do bem. Dessa forma, o impasse entre os herdeiros é resolvido.

Por outro lado, esse tipo de venda pode ocorrer por um valor abaixo do mercado, o que gera prejuízos.

Falta de planejamento gera conflitos

Situações como essa costumam surgir quando não há planejamento sucessório. Sem regras claras, os herdeiros podem entrar em conflito sobre o destino do patrimônio.

Além disso, divergências familiares aumentam quando há interesses diferentes, como vender ou manter o imóvel.

Por isso, especialistas recomendam organizar a sucessão ainda em vida.

Como evitar esse tipo de problema

Para reduzir conflitos, algumas medidas podem ajudar:

Definir regras claras em testamento

Planejar a divisão dos bens antecipadamente

Buscar orientação jurídica especializada

Dessa forma, a família evita disputas e garante maior segurança na transmissão do patrimônio.

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