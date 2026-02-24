Americanas deixa shopping e fecha as portas de mais de 190 lojas em todo o país

Decisões estratégicas recentes causam impacto direto no comércio físico em grandes cidades brasileiras

Magno Oliver - 24 de fevereiro de 2026

Lojas Americanas. (Foto: Divulgação/Shopping Avenida Center)

A gigante varejista Americanas continua em um processo de reestruturação física acelerada, com o fechamento de 193 lojas em 2025, incluindo uma das unidades mais emblemáticas da marca no Shopping Iguatemi São Paulo, inaugurada em 1981 e operante por mais de quatro décadas.

A retração faz parte do plano de ajuste promovido pela companhia desde que entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023, após a revelação de inconsistências contábeis bilionárias que abalaram sua credibilidade no mercado.

Segundo o relatório mais recente divulgado pelos administradores do processo, a rede física da Americanas passou de 1.880 lojas em funcionamento no início da crise para cerca de 1.470 unidades ativas em dezembro de 2025, representando uma redução acumulada de 22% no número de pontos de venda desde o início da recuperação judicial.

A comparação anual revela que, apenas entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, a rede encolheu 11,6%, demonstrando que o ajuste ainda segue em ritmo intenso.

A saída da unidade no Iguatemi marca simbolicamente essa transformação. Localizada na movimentada Avenida Faria Lima, a loja era reconhecida por sua presença tradicional em um dos corredores mais sofisticados do país, convivendo com marcas de luxo e servindo a uma clientela diversificada ao longo de décadas.

A decisão de encerrar as operações no local dá continuidade a um movimento de revisão estratégica de espaços que não se alinham mais ao modelo de negócio atual, segundo a própria empresa.

A redução da rede física tem repercussões que vão além dos pontos de venda. Dados internos apontam que, com menos lojas, a base de clientes ativos também recuou, passando de cerca de 47,3 milhões no final de 2024 para 40,8 milhões ao final de 2025, uma queda de quase 7 milhões de consumidores.

Apesar de ajustes que buscam otimizar a operação e focar em canais mais eficientes, a dependência histórica de lojas físicas, responsáveis por praticamente toda a venda de produtos, representa um desafio estrutural para a empresa em meio à transformação digital e às mudanças no comportamento de consumo.

