Frustrado após ter academia no Jundiaí invadida pela terceira vez, empresário faz “exposed” de bandido e pede ajuda da população

Pelas imagens, suspeito parece já estar familiarizado com o local, se esquivando até das câmeras

Da Redação - 28 de fevereiro de 2026

Empresário desabafou e pediu apoio para localizar suspeito. (Foto: Reprodução)

Foi principalmente motivado pela frustração que apenas quem é dono do próprio negócio conhece que o empresário Arthur Zayek utilizou as redes sociais para denunciar como teve a academia que administra em Anápolis invadida e furtada pela terceira vez.

A filmagem data da madrugada deste sábado (28), mas Arthur reforçou que o mesmo indivíduo que aparece nas imagens já invadiu o estabelecimento, localizado no bairro Jundiaí, em duas outras ocasiões.

“Eu tô fazendo esse vídeo daqui porque eu confio na polícia de Anápolis, eu confio nas autoridades de Anápolis”, fazendo ainda um apelo para que a população compartilhe as imagens para auxiliar na identificação e localização do suspeito.

Desta última vez, o suspeito levou o caixa eletrônico da lanchonete, carregando-o para fora do imóvel.

Ainda analisando a forma com a qual o invasor se movia pelo imóvel, o empresário pontuou que ele claramente já conhecia bem o local, tanto que evitava as zonas de atividade das câmeras.

Pela filmagem, é possível ver que o suspeito realmente parece ocultar a face ao notar que está sendo monitorado, mas ainda assim alguns frames conseguiram imagens “limpas” do rosto do jovem.

