Goiás supera Anapolina nos pênaltis e garante vaga na final do Goianão 2026

Confrontos de ida e volta da final devem ocorrer nos dias 8 e 15 de março, com o jogo decisivo do título novamente na Serrinha

Davi Galvão - 28 de fevereiro de 2026

Goiás garantiu presença no final após vencer Anapolina nos pênaltis. (Foto: TBC)

O Goiás é o primeiro finalista do Campeonato Goiano de 2026. Em um duelo equilibrado na tarde deste sábado (28), no Estádio da Serrinha, o Verdão empatou com a Anapolina em 1 a 1 no tempo regulamentar, mas levou a melhor na disputa de pênaltis, vencendo por 4 a 3.

Com o resultado, o time esmeraldino quebra um pequeno hiato e retorna à decisão do estadual após duas temporadas.

A partida começou com o Goiás pressionando e abrindo o placar aos 45 minutos do primeiro tempo com o lateral Nicolas, após assistência de Lourenço.

No segundo tempo, a Anapolina não se entregou e buscou o empate aos 40 minutos, quando Iury Tanque converteu um pênalti assinalado com auxílio do VAR. Como o jogo de ida em Anápolis também terminou empatado (2 a 2), a vaga foi decidida nos pênaltis.

No primeiro pontapé, o goleiro Tadeu foi novamente o herói esmeraldino ao defender a cobrança de Iury Tanque. Apesar do erro de Lucas Lima pelo lado do Goiás, a Rubra desperdiçou outra chance com Felipe Pacajus, que chutou para fora. O centroavante Cadu converteu a cobrança decisiva, selando a classificação e provocando a festa da torcida na capital.

Mesmo com a eliminação, a Anapolina encerra sua participação de forma histórica. A equipe assegurou um calendário cheio para 2027, com vagas garantidas na Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil.

Agora, o Goiás aguarda a definição do próximo adversário, que sairá do clássico entre Atlético-GO e Vila Nova, marcado para este domingo (1º).

As finais do Goianão 2026 já têm datas previstas pela Federação Goiana de Futebol: os confrontos de ida e volta devem ocorrer nos dias 8 e 15 de março, com o jogo decisivo do título novamente na Serrinha, devido à melhor campanha esmeraldina.

