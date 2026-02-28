Itamaraty orienta evitar viagens a 11 países do Oriente Médio após ataque ao Irã

Após ataques dos Estados Unidos ao Irã, o governo brasileiro recomenda evitar viagens a 11 países da região e orienta brasileiros sobre medidas de segurança durante bombardeios

Folhapress - 28 de fevereiro de 2026

Palácio do Ministério de relação exteriores localizado em Brasília. (Foto: Wikipédia)

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O governo brasileiro recomendou evitar viagens a 11 países do Oriente Médio após os ataques dos Estados Unidos ao Irã, neste sábado (28).

Além do Irã, os territórios de Israel, Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina, Síria também estão na lista de restrições divulgada pelo Itamaraty.

Para quem teve voo cancelado, o órgão indica procurar a companhia aérea responsável para remarcação dos bilhetes, verificar a validade de seus documentos de viagem (ao menos seis meses).

No comunicado, o Ministério das Relações Exteriores também indicou precauções a serem tomadas por aqueles que já estão nas regiões durante os bombardeios.

O órgão faz recomendações específicas para quem for vítima de bombardeio na rua ou dentro de casa. A quem está do lado de fora, a indicação é dirigir-se imediatamente ao abrigo mais próximo, como por exemplo, estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos.

“Se estiver em casa, priorize cômodos com, pelo menos, duas paredes entre você e a parede externa do edifício, como salas no térreo, escadas do porão, corredores internos e áreas sem janelas. Mantenha as portas dos corredores fechadas e, caso haja janelas, conserve-as fechadas”, indica o órgão.

Ao buscar abrigo, as orientações também incluem evitar permanecer na linha de visão do céu (quanto mais ao interior da estrutura, melhor). Ainda, deve se tentar garantir ao menos duas paredes entre você e as áreas com maior risco de estilhaços. Também é recomendado buscar abrigo antes de utilizar aplicativos de mensagens ou realizar chamadas telefônicas.

O comunicado indica ainda encher banheiras ou recipientes grandes com água fria, para guardar de reserva em caso de eventual escassez.

O órgão r.eforça a necessidade de acompanhar as atualizações das embaixadas pelos seus portais oficiais, monitorar as mídias locais e verificar

Mais cedo, o governo já havia emitido uma nota condenando os ataques, destacando que os bombardeios ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes. No momento, a embaixada do Brasil em Teerã está em contato direto com a comunidade brasileira para transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança.

VEJA LISTA DE PAÍSES

Irã

Israel

Qatar

Kuwait

Emirados Árabes Unidos

Bahrein

Jordânia

Iraque

Líbano

Palestina

Síria

