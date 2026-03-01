Chega nova (e aguardada) função no WhatsApp que estava há anos sendo pedida pelos usuários

Atualização em fase de testes promete mudar a forma como milhões de pessoas organizam conversas no aplicativo

Isabella Victória - 01 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Moneytimes.com)

Quem nunca precisou enviar uma mensagem em horário específico e acabou dependendo da memória ou de um alarme no celular?

Depois de anos de pedidos, o WhatsApp finalmente trabalha em uma função que pode mudar isso: o agendamento de mensagens direto no aplicativo.

A plataforma desenvolve o recurso internamente e já o incluiu em uma versão de testes para Android.

Embora ainda não tenha liberado a ferramenta ao público, o avanço indica que a empresa pretende corrigir uma das limitações mais antigas do mensageiro.

Como o agendamento vai funcionar

Segundo o site especializado WABetaInfo, o WhatsApp permitirá que o usuário escreva a mensagem normalmente na conversa e, em vez de enviá-la na hora, escolha data e horário específicos para o disparo automático.

O aplicativo exibirá uma tela de confirmação com todos os detalhes definidos, como dia, hora e minutos.

Dessa forma, o usuário poderá revisar as informações antes de concluir o agendamento.

Até o momento do envio, apenas quem programou a mensagem conseguirá visualizá-la.

O sistema manterá toda a experiência dentro do próprio chat, sem exigir aplicativos externos ou lembretes paralelos.

Um recurso antigo em outros apps

Aplicativos como o Telegram já oferecem o agendamento de mensagens há anos.

No entanto, o WhatsApp nunca disponibilizou oficialmente essa função.

Por isso, muitos usuários improvisam com alarmes, anotações ou dependem da própria memória.

Para quem utiliza o aplicativo como ferramenta de trabalho, essa limitação sempre gerou incômodo.

Com a chegada do recurso nativo, o mensageiro amplia sua utilidade tanto para uso pessoal quanto profissional.

Como a novidade pode mudar o uso do app

Com o agendamento ativo, o usuário poderá programar felicitações de aniversário à meia-noite, avisos importantes para equipes no início do expediente ou lembretes estratégicos para clientes.

Tudo isso poderá ser feito sem precisar estar online no momento exato.

Essa mudança fortalece o papel do WhatsApp como ferramenta de organização e planejamento, além de comunicação instantânea.

O que já se sabe até agora

A empresa incluiu o recurso na versão 2.26.8.11 do WhatsApp Beta para Android.

Apesar disso, ainda não liberou a função nem mesmo para testadores.

A Meta não divulgou previsão oficial de lançamento.

Mesmo assim, o fato de já integrar o sistema interno mostra que o desenvolvimento está em estágio avançado.

Se confirmar a novidade, o WhatsApp deixará de ser apenas um aplicativo de mensagens imediatas e passará a oferecer também controle estratégico do tempo de envio.

Para quem vive conectado, mas nem sempre disponível, essa diferença pode ser decisiva.

